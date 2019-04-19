Сломала череп сыну: в семье звезды "Американского пирога" случилось ужасное ЧП

В семье американского актера Джейсона Биггса, который известен по главной роли в молодежной комедии "Американский пирог", произошло ЧП: его супруга "уронила" их 5-летнего сына. В результате падения мальчик получил серьезные травмы.

Жена Биггса – 39-летняя актриса Дженни Моллен – написала в своем Instagram-аккаунте пост о случившемся. Она рассказала, что нечаянно уронила на пол 5-летнего сына Сида и тот так сильно ударился, что "сломал череп". Мальчика срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию.

"В субботу вечером я уронила сына на голову, в результате чего он получил перелом черепа и попал в реанимацию. Врачи сделали все возможное, чтобы он пришел в себя. Это происходит медленно..." – отметила Моллен.

Джейсон Биггс в фильме "Американский пирог" Tochka.net

Дженни поблагодарила медицинский персонал и обратилась к родителям, которые тоже могут попасть в подобные жуткие ситуации.

"Моё сердце обращается ко всем родителям, которые когда-либо окажутся в таком положении. Вы не одиноки...", — написала актриса.

Отметим, Биггс и Моллен познакомились на съемках фильма "Девушка моего лучшего друга" и поженились в 2008 году. Они воспитывают двух сыновей и часто выкладывают милые совместные снимки с детьми в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в столице Шотландии Эдинбурге застрелили боксера и актера Брэдли Уэлша, известного по роли в фильме "Т2 Трейнспоттинг ("На игле-2"). Инцидент произошел практически на пороге его дому, актеру было 42 года.

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