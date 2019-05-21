"Сидим без Дим": Харламов высмеял российскую власть в песне "для Евровидения"

Шоумен и резидент российского Comedy Club Гарик Харламов дерзко высмеял депутатов Госдумы РФ в строчках провокационной песни, которую исполнил вместе с коллегой Тимуром Батрутдиновым.

Свой новый "хит" Харламов в шутку назвал победителем Евровидения-1765. Трек опубликован на Instagram-странице, посвященной сценическому персонажу Гарика Эдуарду Суровому (чтобы посмотреть видеоролик с песней, прокролльте до конца).

"Эта песня была победительницей Евровидения 1765 года, но тогда не было трансляции, телевидения и лекарств", – подписал ролик Харламов.

Батрутдинов и Харламов Replyua.net

В строчках песни Гарик и Батрутдинов выражают свое "серьезное" мнение о насущных проблемах нынешнего времени в России.

"Как и многие успешные люди, Эдуард Суровый ездит по Москве с мигалкой, чем сильно раздражает остальных пассажиров метро", – представил Тимур Батрутдинов номер.

Далее приводим текст песни на языке оригинала:

Мы депутаты Госдумы

и к нам сегодня должны были прийти

Дмитрий Песков и Дмитрий Медведев,

Но они не пришли.

И дальше что мы делаем?

Мы сидим без Дим, сидим без Дим

В Госдуме сидим без Дим.

При этом фраза "без Дим" произносится слитно, что, по задумке, созвучно нецензурному глаголу "п**дим". Поклонники Харламова, комментируя видео, отметили, что именно эта строчка привела их в восторг больше всего.

"Гар, ты зло! Это гениально, пацаны. Сидим без Дим – угар", – написали фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский шоумен, комик и автор песен Семен Слепаков вызвал ажиотаж в сети провокационной композицией "Песня про новую стрижку", где высмеял стереотипы российских семей. Пользователи сети бурно отреагировали на новый трек, посоветовав также Слепакову баллотироваться в президенты РФ, так как за него проголосует огромное количество граждан.

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