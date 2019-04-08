''Сегодня можно все'': украинская телеведущая показала себя полностью голой

Украинская телеведущая Елена Филонова, звезда передач на "Новом канале", опубликовала в сети смелое фото, на котором запечатлена полностью обнаженной.

7 апреля ТВ-знаменитость отпраздновала свой день рождения, и как отметила Филонова под постом в Instagram, в этот день она могла позволить себе все.

"С днем рождения меня. Сегодня мне можно все", - написала Филонова.

На фото обнаженная телеведущая запечатлена в гримерке. Интимные зоны тела она прикрыла лишь букетом роз. В своем посте Филонова также отметила американскую супермодель Ким Кардашьян и предложила ей провести совместную фотосессию.

Пост телеведущей собрал без малого 30 тыс. лайков. В комментариях к такому фото отнеслись неоднозначно: если одни не увидели в нем ничего скверного, то другие назвали "глупым" и излишне откровенным.

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