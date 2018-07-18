Сбежавшая из Украины певица впервые привезла сына в Киев

Украинская певица, экс-вокалистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и работает в России, впервые привезла своего сына в Киев.

Так, младший ребенок Седоковой Гектор, которого она родила от бизнесмена Артема Комарова, ранее никогда не был в Украине, о чем Анна написала в своем Instagram-аккаунте.

"Это мы. Вместе. Гектор изучает город, ведь он впервые в Киеве. Доехали на поезде нормально. Даже больше понравилось, чем в самолете. Играл, ночью спал, утром еле разбудили. Всего пару дней не видела, а кажется, что вечность прошла. Сейчас поедем в квартиру, в которой я жила лет 10 назад. Где еще росла маленькая Алинка", - рассказала Седокова.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 18 Июл 2018 в 1:50 PDT

Ее подписчики, в свою очередь, поздравили Анну с приездом и отметили, что сын очень похож на нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица похвасталась огромным букетом роз, который ей подарил любимый, имя которого она пока держит в секрете.