Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

Сбежавшая из Украины певица впервые привезла сына в Киев

1.4тЧитать новость на украинском

Украинская певица, экс-вокалистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и работает в России, впервые привезла своего сына в Киев.

Так, младший ребенок Седоковой Гектор, которого она родила от бизнесмена Артема Комарова, ранее никогда не был в Украине, о чем Анна написала в своем Instagram-аккаунте.

"Это мы. Вместе. Гектор изучает город, ведь он впервые в Киеве. Доехали на поезде нормально. Даже больше понравилось, чем в самолете. Играл, ночью спал, утром еле разбудили. Всего пару дней не видела, а кажется, что вечность прошла. Сейчас поедем в квартиру, в которой я жила лет 10 назад. Где еще росла маленькая Алинка", - рассказала Седокова.

Новости
"По самое "не хочу": экс-"ВИА-Гра" завела поклонников дерзким нарядом

Ее подписчики, в свою очередь, поздравили Анну с приездом и отметили, что сын очень похож на нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица похвасталась огромным букетом роз, который ей подарил любимый, имя которого она пока держит в секрете.

Персона
Анна Седокова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги