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Русская бабушка и котлеты из внука: Орест Лютый произвел фурор в сети жутким видео

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Украинский актер и певец Антин Мухарский, также известный под сценическим именем Орест Лютый, выпустил провокационные трек и видео "Котлети з онука".

Как рассказал артист, его работа является современной пародией на известное всем произведение русского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание". Ролик опубликован на YouTube (видео смотрите ниже).

Русская бабушка и котлеты из внука: Орест Лютый произвел фурор в сети жутким видео

Фото: facebook.com

"Думаю, этот клип — лучшее, что я сделал за 30 лет своей творческой карьеры", — рассказал Антин Мухарский, который также выступил продюсером и режиссером ролика.

"Более четырех лет мы с Орестом Лютым вынашивали этот замысел, в котором учительница русского языка Алена Ивановна Форш убивает и съедает собственного внука Родиона. "Достоевский наизнанку" в реалиях постмайданной Украины. Минимально знакомый с классической литературой зритель с легкостью угадает перевернутый сюжет "Преступления и наказания", положенный на жесткие реалии, в которых "живые трупы империи", в буквальном смысле этого слова, пожирают собственных потомков", — добавил в описании клипа артист.

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Осторожно! На видео звучит ненормативная лексика (если вы считаете это неприемлемым, посмотрите лучше милое видео, как енотиха учит детеныша лазить по деревьям).

Клип артиста вызвал шквал одобрительных комментариев. Довольно скоро видео собрало более 50 тыс. просмотров, при этом 4 тыс. лайков и менее 200 дизлайков.

Русская бабушка и котлеты из внука: Орест Лютый произвел фурор в сети жутким видео
Русская бабушка и котлеты из внука: Орест Лютый произвел фурор в сети жутким видео
Русская бабушка и котлеты из внука: Орест Лютый произвел фурор в сети жутким видео
Русская бабушка и котлеты из внука: Орест Лютый произвел фурор в сети жутким видео
Русская бабушка и котлеты из внука: Орест Лютый произвел фурор в сети жутким видео

Как писал ранее OBOZREVATEL, клип украинской группы ТІК под названием "Циклоны" взорвал социальные сети. Всего за три дня после премьеры он собрал почти 800 000 просмотров на видеохостинге YouTube.

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Персона
Орест Лютий
Место
Украина
Теги
видеоклип
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