Ротару засветилась на скандальной "Песне года": кто еще из украинцев выступил на российском концерте

Народная артистка Украины, певица София Ротару выступила на скандальном концерте "Песня года" в Дюссельдорфе (Германия), который организовал "Первый канал" РФ. Ранее же исполнительница заявила об отказе от российский концертов.

Также на сцене вместе со звездами из России засветились и другие украинцы: Таисия Повалий, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Alekseev и Макс Барских. Фото и видео выступлений опубликованы на YouTube и в Instagram (ролики смотрите в конце новости).

"Песня года" – традиционный российский концерт, который проходит в разных городах РФ, а также за рубежом для российских слушателей.

Отметим, что Ротару спела на сцене несколько песен, охотно общалась с публикой, а также спускалась в зрительный зал, где фотографировалась с фанатами.

Выступления Софии Ротару в Дюссельдорфе:

Также на сцене засветились Alekseev, Таисия Повалий, Макс Барских, которые в конце концерта спели вместе с российскими исполнителями, среди который были Николай Басков, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и другие.

Напомним: ранее в афишах концерта был также указан украинский коллектив KAZKA, что спровоцировало бурю негодования в сети. Представители группы отказались выступать на "Песне года".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские звезды Ани Лорак, Светлана Лобода, Alekseev, а также победительница украинского Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV, которая в итоге отказалась ехать на конкурс, получили награды музыкальной премии ZD AWARDS-2019 в РФ.

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