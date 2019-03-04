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Ротару засветилась на скандальной "Песне года": кто еще из украинцев выступил на российском концерте

17.3тЧитать материал на украинском

Народная артистка Украины, певица София Ротару выступила на скандальном концерте "Песня года" в Дюссельдорфе (Германия), который организовал "Первый канал" РФ. Ранее же исполнительница заявила об отказе от российский концертов.

Также на сцене вместе со звездами из России засветились и другие украинцы: Таисия Повалий, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Alekseev и Макс Барских. Фото и видео выступлений опубликованы на YouTube и в Instagram (ролики смотрите в конце новости).

"Песня года" – традиционный российский концерт, который проходит в разных городах РФ, а также за рубежом для российских слушателей.

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Отметим, что Ротару спела на сцене несколько песен, охотно общалась с публикой, а также спускалась в зрительный зал, где фотографировалась с фанатами.

Выступления Софии Ротару в Дюссельдорфе:

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Также на сцене засветились Alekseev, Таисия Повалий, Макс Барских, которые в конце концерта спели вместе с российскими исполнителями, среди который были Николай Басков, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и другие.

Напомним: ранее в афишах концерта был также указан украинский коллектив KAZKA, что спровоцировало бурю негодования в сети. Представители группы отказались выступать на "Песне года".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские звезды Ани Лорак, Светлана Лобода, Alekseev, а также победительница украинского Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV, которая в итоге отказалась ехать на конкурс, получили награды музыкальной премии ZD AWARDS-2019 в РФ.

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Персоны
София РотаруНикита Алексеев (ALEKSEEV)Сергей ЛазаревТаисия Повалий
Место
ГерманияДюссельдорф
Тег
гастроли
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Надо внести её в базу сайта "Миротворец". Вместо того, чтобы плясать гопак в сельских клубах Галиции, она выступает на престижных российских конкурсах. Майдауны в истерике!
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Уткин Антип
Уткин Антип
Чугункин Клим, а чего в Германии, а не в крестьянских клубах мокшании?)
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Уткин Антип
Уткин Антип
Чугункин Клим, кремлёвская моль говорит, что деньги не пахнут)
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Махно Володимир
Махно Володимир
ну чуток подлизнула русским..это в духе такого плана певиц. одной дыркой на 2 базара хочет.
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andrei andrei
andrei andrei
А почему скандальным то?🤣
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