Российский комик Слепаков попал в "Чистилище"

Российский комик и певец Семен Слепаков попал в базу преступников украинского центра "Миротворец".

Артиста добавили туда из-за выступления в оккупированном Крыму, о чем свидетельствует анкета Слепакова в разделе "Чистилище".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма", - сказано в причинах занесения комика в базу "Миротворца".

Семен Слепаков Instagram @slepakovsemyon

Так, Семен выступил на открытии ресторана "Simfero" в Симферополе 17 марта 2018 года.

Семен Слепаков — российский продюсер, сценарист, комедийный актер, автор-исполнитель песен. В прошлом — капитан команды КВН "Сборная Пятигорска". С 2010 года — резидент "Comedy Club". Один из создателей комедийного проекта "Наша Russia".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Слепаков высмеял проект российских знаменитостей в поддержку президента РФ Владимира Путина "Putin team".