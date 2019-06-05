ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Разжигает ненависть, хвалит дьявола": в России разгорелся скандал из-за жесткого клипа "Ленинграда"

2.9тЧитать материал на украинском

В среду, 5 июня российская группа Сергея Шнурова "Ленинград" презентовала жесткий клип на песню i_$uss, где высмеяла современную молодежь, тусовки и наркотики, а также "прошлась" и по религиозной тематике.

На провокационную работу группы бурно отреагировали в России. Так, несмотря на то, что большинству пользователей клип показался забавным, то в Госдуме РФ и РПЦ буквально пришли в бешенство от скандального видео (ролик можно посмотреть в конце новости).

Так, протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин назвал кощунством новый клип "Ленинграда" и призвал верующих срочно подать на музыкантов в суд, сообщило радио "Говорит Москва". Священник заявил, что не верит тому, что авторы не хотели задеть чувства верующих, так как в клипе явно прослеживаются библейские сюжеты.

Кадр из клипа на песню i_$uss

Кадр из клипа на песню i_$uss

YouTube

"Тут сочетаются изображения Иисуса и изображения евхаристии с приниженными вещами, с туалетной темой, темой наркотиков и рвоты. Конечно, это кощунство. Я думаю, что нужно переносить статью об осквернении знаков мировоззренческой символики и почитаемых верующими предметов в Уголовный кодекс, это гораздо более значимо, чем административная статья об оскорблении чувств верующих. Людям обязательно нужно обращаться в полицию и суды", — сказал Чаплин.

Новости
Сергею Шнурову — 46: как постарел легендарный солист "Ленинграда"

В свою очередь депутат Госдумы РФ Виталий Милонов потребовал запретить в России новый клип Сергея Шнурова про "Иисуса в ночном клубе". Политик уже направил запросы в Генпрокуратуру и в Европейский суд по правам человека, пишет "Комсомольская правда".

"Эту гадость нужно запретить. Клип не оскорбляет чувства верующих, а разжигает ненависть к христианам. Надеюсь, что кишка не тонка у тех, кто следит за интернетом. Пропаганда наркотиков, антихристовых и дьявольских ценностей. Русское искусство всегда строилось на любви к Богу. А европейские журналисты будут трындеть про дикую и дремучую Россию", – высказался Милонов.

Кадр из клипа на песню i_$uss

Кадр из клипа на песню i_$uss

YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года Сергей Шнуров объявил о закрытии группы "Ленинград". Коллектив был основан в 1997 году. Фронтмен успокоил поклонников, что группа просуществует до 2020 года и проведет прощальное турне.

OBOZREVATEL также вспомнил 5 нашумевших роликов банды Шнура.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Всеволод ЧаплинСергей Шнуровгруппа "Ленинград"Виталий Милонов
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
8
Смешно
5
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
даешь концерты Лениграда.так вы ж русских концертов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения