"Разжигает ненависть, хвалит дьявола": в России разгорелся скандал из-за жесткого клипа "Ленинграда"

В среду, 5 июня российская группа Сергея Шнурова "Ленинград" презентовала жесткий клип на песню i_$uss, где высмеяла современную молодежь, тусовки и наркотики, а также "прошлась" и по религиозной тематике.

На провокационную работу группы бурно отреагировали в России. Так, несмотря на то, что большинству пользователей клип показался забавным, то в Госдуме РФ и РПЦ буквально пришли в бешенство от скандального видео (ролик можно посмотреть в конце новости).

Так, протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин назвал кощунством новый клип "Ленинграда" и призвал верующих срочно подать на музыкантов в суд, сообщило радио "Говорит Москва". Священник заявил, что не верит тому, что авторы не хотели задеть чувства верующих, так как в клипе явно прослеживаются библейские сюжеты.

Кадр из клипа на песню i_$uss YouTube

"Тут сочетаются изображения Иисуса и изображения евхаристии с приниженными вещами, с туалетной темой, темой наркотиков и рвоты. Конечно, это кощунство. Я думаю, что нужно переносить статью об осквернении знаков мировоззренческой символики и почитаемых верующими предметов в Уголовный кодекс, это гораздо более значимо, чем административная статья об оскорблении чувств верующих. Людям обязательно нужно обращаться в полицию и суды", — сказал Чаплин.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Виталий Милонов потребовал запретить в России новый клип Сергея Шнурова про "Иисуса в ночном клубе". Политик уже направил запросы в Генпрокуратуру и в Европейский суд по правам человека, пишет "Комсомольская правда".

"Эту гадость нужно запретить. Клип не оскорбляет чувства верующих, а разжигает ненависть к христианам. Надеюсь, что кишка не тонка у тех, кто следит за интернетом. Пропаганда наркотиков, антихристовых и дьявольских ценностей. Русское искусство всегда строилось на любви к Богу. А европейские журналисты будут трындеть про дикую и дремучую Россию", – высказался Милонов.

Кадр из клипа на песню i_$uss YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года Сергей Шнуров объявил о закрытии группы "Ленинград". Коллектив был основан в 1997 году. Фронтмен успокоил поклонников, что группа просуществует до 2020 года и проведет прощальное турне.

OBOZREVATEL также вспомнил 5 нашумевших роликов банды Шнура.

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