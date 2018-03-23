"Путин боится": украинская актриса назвала мощное оружие против России

Известная украинская актриса Римма Зюбина назвала театр мощным оружием против агрессивной политики российского президента Владимира Путина.

По словам артистки, то, что в Москве пытаются закрыть документальный театр, о многом свидетельствует. Об этом шла речь в интервью Зюбиной "Детектору медиа" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"В московском Театре.doc всего 40 мест, но его за последние четыре года уже трижды закрывали. Значит, Путин боится, что эти сорок человек, которые увидят там правду, в тех документальных пьесах (а там пьесы и о Сенцове, и о войне в Украине, и о войне в Чечне)", - считает Зюбина.

Римма Зюбина Вокруг ТВ

Именно театр Римма назвала мощным оружием, которым можно бороться с путинской властью.

Напомним, ранее Зюбина заявила, что перестала сниматься в украинских сериалах, потому что все они создаются для России.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Римма Зюбина пожаловалась на то, что в главных ролях в украинских фильмах поголовно снимаются российские актеры.