"Пугачева меня ненавидела, и я ушла": в СМИ рассказали о скандале Киркорова с первой женой

Российская примадонна Алла Пугачева якобы увела своего экс-мужа Филиппа Киркорова у первой жены. Об этом будто бы рассказала женщина по имени Мария Шатланова, с которой Киркоров 10 лет имел отношения.

В росСМИ рассказали, что Алла ненавидела Шатланову и поэтому сделала все, чтобы разлучить их с Киркоровым, сообщило РИА VistaNews.

"Почему я бросила Филлипа? Да потому что Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла. Вот так", – поделилась Шатланова.

Пугачева и Киркоров ВладТайм

Также Мария добавила, что была в отношениях с Киркоровым с начала его карьеры, а когда он познакомился с Пугачевой – он уже был довольно известным музыкантом.

"Алла Борисовна была его кумиром. Всегда. И сейчас наверняка является его кумиром. И я считаю, что до ее уровня он дотянулся. Причем без помощи Пугачевой. Для меня лично спорный вопрос, кто кого использовал в этом тандеме... Я знаю, как это было на самом деле. Не Алла Борисовна сделала Филиппа звездой, он сам ею стал. И, добившись этого, смог жениться на Пугачевой", – рассказала она.

Мария Шатланова и Филипп Киркоров Вести Lite

Шатланова указала, что ее никогда не интересовали деньги российского певца, ей было рядом с ним просто комфортно и интересно. Киркоров же в свою очередь называл ее "талисманом" и якобы жалел, когда Мария от него ушла.

"И еще в то время он считал, что я похожа на Пугачеву. Хотя, мне кажется, что мы с ней совершенно разные. Алла Борисовна настолько сильный человек. У нее энергетика такая! Пугачеву ощущаешь, если даже не знаешь, что она рядом", – подытожила она.

Мария Шатланова YouTube

Отметим, до сих пор неизвестно, был ли десятилетний брак Киркорова с Шатлановой официальным. Филипп, в свою очередь, предпочитает не вспоминать об этой истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вскрылась правда о совместном ребенке Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Оказалось, что в браке с Киркоровым примадонна забеременела и пара готовилась к рождению мальчика. Однако артистка потеряла ребенка.

Также сам Киркоров поделился откровенными деталями совместной жизни с Пугачевой. Он рассказал, что Алла двуличный человек и ее внешняя оболочка существенно отличается от внутреннего мира.

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