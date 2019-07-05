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Пугачева едет в Украину? У Вайкуле намекнули на сенсацию

4.1тЧитать материал на украинском

В сети начали распространяться слухи о том, что российская примадонна Алла Пугачева собралась с концертом в Украину.

Так, причиной послужил фестиваль латвийской артистки и лучшей подруги Пугачевой Лаймы Вайкуле, который она проведет в Одессе в августе 2019 года. На сайтах по продаже билетов заявили, что Вайкуле привезет с собой "тайных гостей", имена которых станут известны непосредственно в день концерта.

Также пользователи Facebook распространили картинку с надписью "Ждем Аллу в Одессе на фестивале Лаймы".

Пугачева едет в Украину? У Вайкуле намекнули на сенсацию

Facebook

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Это послужило поводом для распространения слухов о том что примадонна впервые за последние 13 лет посетит Украину. Более того, Лайма и Алла уже много лет являются лучшими подругами, что якобы повышает вероятность приезда Пугачевой. В последний раз она давала концерт в 2006 году в Киеве, до этого в 2004 выступала в Одессе.

Пугачева едет в Украину? У Вайкуле намекнули на сенсацию
Пугачева едет в Украину? У Вайкуле намекнули на сенсацию

Отметим, официальных подтверждений того, что Алла Пугачева посетит страну, пока нет. Фестиваль Лаймы Вайкуле LAIMA RENDEZVOUS ODESSA будет проходить с 8 по 10 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Алла Пугачева спровоцировала скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве.

  • Примадонна подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.

  • Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который допустил поездку по перрону (что запрещено правилами), должны уволить. Однако в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

  • Скандал широко распространился на просторах интернета, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

  • Позже конфликт вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело об административном нарушении.

  • Примечательно, что сама Алла на нападки никак не ответила.

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Персоны
Алла ПугачеваЛайма Вайкуле
Место
УкраинаОдесса
Теги
шоу-бизнесНовости России
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