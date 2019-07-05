Пугачева едет в Украину? У Вайкуле намекнули на сенсацию

В сети начали распространяться слухи о том, что российская примадонна Алла Пугачева собралась с концертом в Украину.

Так, причиной послужил фестиваль латвийской артистки и лучшей подруги Пугачевой Лаймы Вайкуле, который она проведет в Одессе в августе 2019 года. На сайтах по продаже билетов заявили, что Вайкуле привезет с собой "тайных гостей", имена которых станут известны непосредственно в день концерта.

Также пользователи Facebook распространили картинку с надписью "Ждем Аллу в Одессе на фестивале Лаймы".

Facebook

Это послужило поводом для распространения слухов о том что примадонна впервые за последние 13 лет посетит Украину. Более того, Лайма и Алла уже много лет являются лучшими подругами, что якобы повышает вероятность приезда Пугачевой. В последний раз она давала концерт в 2006 году в Киеве, до этого в 2004 выступала в Одессе.

Отметим, официальных подтверждений того, что Алла Пугачева посетит страну, пока нет. Фестиваль Лаймы Вайкуле LAIMA RENDEZVOUS ODESSA будет проходить с 8 по 10 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Алла Пугачева спровоцировала скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве.

Примадонна подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.

Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который допустил поездку по перрону (что запрещено правилами), должны уволить. Однако в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

Скандал широко распространился на просторах интернета, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

Позже конфликт вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело об административном нарушении.

Примечательно, что сама Алла на нападки никак не ответила.

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