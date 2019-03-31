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Прямые эфиры шоу "Голос країни-9": назван полный список участников

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В воскресенье, 31 марта, состоялся 11 выпуск шоу "Голос країни-9", по итогам которого стали известны все участники прямых эфиров девятого сезона.

Так, после двух этапов "нокаутов" команда каждого из четверых тренеров сформировалась из четверки участников. Напомним, что в тренерский состав девятого сезона "Голоса" вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и международная звезда Dan Balan. OBOZREVATEL проследил за событиями на проекте и предлагает узнать полный список участников, которые прошли в прямые эфиры.

Команда Потапа:

  • Карина Арсентьева

  • Арсений Журавель

  • Богдана Ренк

  • Виктория Ягич

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Команда MONATIK:

  • Алина Подлужная

  • Виктория Олейник

  • Влад и Роман Таранцовы

  • Андрей Карпов

Команда Дана Балана:

  • Катерина Бегу

  • Оксана Муха

  • Вячеслав Кретов

  • Рафи Хейтам

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Команда Тины Кароль:

  • Девид Аксельрод

  • Ксения Бахчалова

  • Андрей Хайат

  • Ника Тупилко

Ознакомиться со всеми подробностями 11 выпуска шоу "Голос країни-9" вы можете по этой ссылке.

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Тема
Голос країни
Персоны
MonatikТина КарольДан БаланАлексей Потапенко (Потап)
Тег
Голос країни-9
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