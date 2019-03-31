Прямые эфиры шоу "Голос країни-9": назван полный список участников

В воскресенье, 31 марта, состоялся 11 выпуск шоу "Голос країни-9", по итогам которого стали известны все участники прямых эфиров девятого сезона.

Так, после двух этапов "нокаутов" команда каждого из четверых тренеров сформировалась из четверки участников. Напомним, что в тренерский состав девятого сезона "Голоса" вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и международная звезда Dan Balan. OBOZREVATEL проследил за событиями на проекте и предлагает узнать полный список участников, которые прошли в прямые эфиры.

Команда Потапа:

Карина Арсентьева

Арсений Журавель

Богдана Ренк

Виктория Ягич

Команда MONATIK:

Алина Подлужная

Виктория Олейник

Влад и Роман Таранцовы

Андрей Карпов

Команда Дана Балана:

Катерина Бегу

Оксана Муха

Вячеслав Кретов

Рафи Хейтам

Команда Тины Кароль:

Девид Аксельрод

Ксения Бахчалова

Андрей Хайат

Ника Тупилко

Ознакомиться со всеми подробностями 11 выпуска шоу "Голос країни-9" вы можете по этой ссылке.

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