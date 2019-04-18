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Прямо в голову: звезду фильма "На игле" жестоко убили на пороге дома

3.6тЧитать материал на украинском

В столице Шотландии Эдинбурге застрелили боксера и актера Брэдли Уэлша, известного по роли в фильме "Т2 Трейнспоттинг ("На игле-2"). Ему было 42 года.

Так, возвращаясь домой, актер получил серьезное ранение, не совместимое с жизнью. Уэлшу выстрелили в голову фактически на пороге его дома, пишет издание The Sun со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел вечером в среду, 17 апреля. На место убийства съехались несколько десятков полицейских — соседи убитого подумали, что начались какие-то беспорядки.

Бредли Уэлш

Бредли Уэлш

The Sun

Тревогу забили родственники Уэлша, которые не смогли дозвониться до него. Полицейские прибыли к дому боксера незамедлительно и обнаружили его с тяжелым ранением в голову. Спустя несколько минут он скончался. Врачи, которые приехали вместе со стражами порядка, не смогли ничего сделать.

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В полиции заявили, что убийство Уэлша — загадочное преступление, из-за чего уже начали патрулирование района Эдинбурга, где случилось происшествие. О подозреваемых пока не сообщается.

Кадр из фильма "На игле 2"

Кадр из фильма "На игле 2"

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Тема
новости мира
Место
ШотландияЭдинбург
Теги
новостикино
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Исаев Максим
Исаев Максим
Кажется, при чём здесь ПутЕн?
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