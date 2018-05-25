"Прям как Зианджа": Дорн озадачил фанов странным фото

Украинский певец Иван Дорн, который в настоящее время активно гастролирует в России, и даже получил там звание "Лучшего артиста", озадачил поклонников странной фотографией.

В кадре исполнитель позирует в образе женщины - с длинными кудрями и в эпатажном фиолетовом костюме. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте певца.

"Настало время открыть секрет! У меня шесть пальцев на правой ноге!" - подписал необычный кадр Дорн.

Иван Дорн Instagram @dorn_ivan

Поклонники певца бурно отреагировали на странный снимок и даже сравнили Дорна с украинской певицей-трансгендером Зианджей (экс-Борис Апрель).

"Ой, похоже, есть и другой секрет!", "Чернобыльская катастрофа оставила свой след", "Это что вообще? Я разочаровалась в тебе", - пишут возмущенные комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня Иван Дорн отыграет концерт в Киеве.