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"Прям как Зианджа": Дорн озадачил фанов странным фото

2.2тЧитать новость на украинском

Украинский певец Иван Дорн, который в настоящее время активно гастролирует в России, и даже получил там звание "Лучшего артиста", озадачил поклонников странной фотографией.

В кадре исполнитель позирует в образе женщины - с длинными кудрями и в эпатажном фиолетовом костюме. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте певца.

"Настало время открыть секрет! У меня шесть пальцев на правой ноге!" - подписал необычный кадр Дорн.

Иван Дорн

Instagram @dorn_ivan

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Поклонники певца бурно отреагировали на странный снимок и даже сравнили Дорна с украинской певицей-трансгендером Зианджей (экс-Борис Апрель).

"Ой, похоже, есть и другой секрет!", "Чернобыльская катастрофа оставила свой след", "Это что вообще? Я разочаровалась в тебе", - пишут возмущенные комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня Иван Дорн отыграет концерт в Киеве.

Персона
Иван Дорн
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