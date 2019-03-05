"Притормози!" Бесстрашную Тодоренко призвали беречь ребенка

Телеведущую Регину Тодоренко, звезду проекта "Орел и Решка" призвали беречь маленького сына, которого она родила в декабре 2018 года от певца Влада Топалова.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию из аэропорта, на которой запечатлена с коляской. Под снимком Тодоренко дала читателям несколько советов, как лететь в самолете с младенцем.

В своем комментарии к посту Тодоренко также призналась, что опиралась во время перелета лишь на свои ощущения и теперь делится с читателям личным опытом.

К описанной ею ситуации в соцсети отнеслись по-разному: кто-то восхитился смелостью телеведущей, кто-то признался, что вряд ли решился бы на полет с ребенком. Некоторые пользователи указали Тодоренко на опасность.

"Регина, притормози! Береги ребенка! Этого ни за какие деньги не купишь, а случись что, будешь жалеть всю жизнь", "Потерпели бы чуть, полетели бы позже. Для ребенка такой стресс", "Берегите лучше малыша. Еще налетаетесь", — указали под снимком.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Регина Тодоренко проводит сейчас время в Дубае. На одном из фото в соцсети подписчики телеведущей рассмотрели "округлившийся живот" и ринулись поздравлять ее со второй беременностью.

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