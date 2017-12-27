Потерял память: появились новые данные о состоянии Табакова

Российский актер и режиссер Олег Табаков, который ранее назвал украинцев "убогими, темными и неграмотными" людьми, пришел в сознание, но никого не узнает.

Об этом передает РЕН ТВ.

Артист вышел из искусственной комы, в которую его ввели врачи. Актер находится в сознании, однако практически никого вокруг не узнает.

Олег Табаков 24СМИ

Как говорят в таких случаях медики, он не реагирует на внешние раздражители.

Напомним, 27 ноября Табаков был экстренно госпитализирован в Москве. Все это время он находится в больнице. 25 декабря состояние актера резко ухудшилось.

Как сообщал "Обозреватель", Табаков находится на искусственной вентиляции легких.