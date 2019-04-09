Потап удивил похудением на 17 кг: как выглядит рэпер

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) строго взялся за вопрос лишнего веса. За последнее время артисту удалось похудеть на 17 кг.

Тайну из личной жизни певца и судьи вокального шоу "Голос країни" раскрыл его ведущий Юрий Горбунов.

"Хочу, чтобы вы поаплодировали Алексею. Человек похудел на 17 килограммов. Молодой, красивый, перспективный", - отметил Горбунов в ходе четвертьфинала.

Потап в прямых эфирах "Голосу країни" показался в строгом классическом костюме и перемены в его лице заметили даже зрители и пользователи Instagram.

Фото: instagram.com/realpotap

"Похудел, что-ли?", "Вау, Потап реально так похудел или это фотошоп?", "Потапчик, ты такой спортивный стал", "Вот это неожиданные перемены", - отметили в комментариях под постом со свежей фотографией артиста.

В программе полуфинала Потап и его группа Mozgi выступили с новой песней Digitalization.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в 9 выпуске проекта "Голос країни" певец Александр Ткаченко рассказал, почему решил сменить имя на Дэвид Аксельрод. Как признался артист в ответ на вопрос Потапа, причиной для смены имени стала сложная для него история, однако он рад, что смог поделиться ею со зрителями.

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