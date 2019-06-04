"Посредственно": MARUV жестко отреагировала на Евровидение-2019

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) обвинила правительство и чиновников в том, что она не представила страну на песенном конкурсе Евровидение-2019.

Артистка в эфире программы "Слава+" заявила, что имела шанс на успех, ситуацию с Национальным отбором в Украине назвала словом "коллапс", а победителя Дункана Лоуренса – посредственным (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

MARUV о Евровидении Кадр из видео

"Мне кажется, что в сложившейся ситуации больше виновато правительство и чиновники. Если бы они просто не вмешивались, все прошло бы проще, спокойнее, и никого бы эксцесса на самом Евровидении не произошло. У меня шансы были достаточно высокие. Я думаю, в тройку бы точно вошла", – заявила она.

Также певица добавила, что ее номер отличался бы от БДСМ-группы Hatari, которая шокировала многих на конкурсе. Что примечательно, их уже сравнивали по направленности в сети.

MARUV (слева) - Hatari (справа)

"Мы не БДСМ. У меня фетиш, эстетика. У них откровенное было наказание, порка – не знаю. Плюс песня. Вы запомнили песню их? Я не могу до сих пор напеть. У меня была классная песня, которую все запомнили, все напевают. Вирусные движения, которые все знают. Я была бы единственной – Single-ladies. Я посмотрела выступления, посмотрела свое с финала, мне мое было интереснее, там было больше экшена, чем у многих на самом Евровидении", – похвасталась Корсун.

По мнению артистки, в ее номере была необычная хореография, а сам трек вызывал желание танцевать, он "качает". А номер победителя Евровидение-2019 ей абсолютно не понравился.

"Очень много зависит от музыки. Там не было никакого шоу. Он достаточно посредственно отпел на сцене. Но классная песня была", – заявила она.

Дункан Лоуренс на Евровидении-2019

MARUV призналась, что в дальнейшем больше не будет пробовать свои силы на Национальных отборах на Евровидение. "Я не буду ходить, даже если позовут и денег приплатят – не пойду. Хотя, смотря сколько приплатят", – сказала она.

Выступление MARUV в финале Нацотбора на Евровидение-2019

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