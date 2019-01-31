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Подтверждена связь Пугачевой с известным рокером: в сеть слили секретный документ

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На одном из российских сайтов объявлений в продажу выставили документ, подтверждающий близкую связь между российской примадонной Аллой Пугачевой и советским рок-музыкантом Владимиром Кузьминым.

Рукописная доверенность от 30 октября 1987 года подписана Пугачевой на имя Кузьмина. Бумага проливает некоторый свет на отношения примадонны и музыканта – артистка доверяла ему даже операции по продаже своих автомобилей, где были замешаны большие деньги, пишут Дни.Ру.

Примечательно, из документа можно узнать все личные данные артистки – номер ее советского паспорта, номер машины, адрес по прописке и другое. Очевидно, что Пугачева и Кузьмин действительно были в близких отношениях.

Пугачева и Кузьмин

Пугачева и Кузьмин

sensum-club.pro

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Напомним, что Алла Пугачева и Владимир Кузьмин долгое время сотрудничали, а также неоднократно подозревались в любовных связях. Первая жена певца Татьяна не так давно рассказала, что развелась с Кузьминым из-за его измен с Аллой Пугачевой. Якобы Примадонна даже несколько раз беременела от Кузьмина.

Кузьмин и Пугачева

Кузьмин и Пугачева

Cosmopolitan

"Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество. Потом несколько раз пыталась решить проблему с Аллой, беседовала лично, но все впустую", – отметила Татьяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дом известного российского музыканта, экс-возлюбленного примадонны советской эстрады Аллы Пугачевой, Владимира Кузьмина ограбили в Москве. Воры ворвались в особняк артиста, пока тот был на гастролях в США. Сумма убытка превысила 11 миллионов рублей.

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Персоны
Алла ПугачеваВладимир Кузьмин
Тег
Новости России
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Да, кто там уже считает любовников Пугачевы? Там их немеряно!
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