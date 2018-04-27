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"Первый месяц вместе": Джамала умилила фанов фото с сыном

1.1тЧитать новость на украинском

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась трогательным снимком со своим первенцем, которому 27 апреля исполнился месяц.

Фотографию, на которой артистка держит на руках своего маленького сына, Джамала опубликовала в социальной сети Instagram.

"Наш первый месяц вместе", - нежно подписала певица кадр.

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Поклонники артистки восторженно отреагировали на нежный кадр с младенцем.

"Здоровья малышу и вкусного молочка", "Как хорошо иметь такое маленькое чудо", "Господи, как же это мило и нежно. Джа, ты очень красивая", - пишут подписчики Джамалы.

Напомним, первенец Джамалы родился 27 марта в 19:20. Весил мальчик 3,26 кг, а его рост составлял 53 сантиметра. Отцом ребенка стал муж артистки Бекир Сулейманов. Супруги назвали своего первенца Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

Как сообщал "Обозреватель", после родов Джамала призналась своим фанам, что чувствует себя "хлебным, добрым мякишем", из-за чего попросила фолловеров контролировать, не перегибает ли она с милыми постами в соцсетях.

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Джамала
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