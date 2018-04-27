"Первый месяц вместе": Джамала умилила фанов фото с сыном

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась трогательным снимком со своим первенцем, которому 27 апреля исполнился месяц.

Фотографию, на которой артистка держит на руках своего маленького сына, Джамала опубликовала в социальной сети Instagram.

"Наш первый месяц вместе", - нежно подписала певица кадр.

Поклонники артистки восторженно отреагировали на нежный кадр с младенцем.

"Здоровья малышу и вкусного молочка", "Как хорошо иметь такое маленькое чудо", "Господи, как же это мило и нежно. Джа, ты очень красивая", - пишут подписчики Джамалы.

Напомним, первенец Джамалы родился 27 марта в 19:20. Весил мальчик 3,26 кг, а его рост составлял 53 сантиметра. Отцом ребенка стал муж артистки Бекир Сулейманов. Супруги назвали своего первенца Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

Как сообщал "Обозреватель", после родов Джамала призналась своим фанам, что чувствует себя "хлебным, добрым мякишем", из-за чего попросила фолловеров контролировать, не перегибает ли она с милыми постами в соцсетях.