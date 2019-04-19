"Перехватило дыхание": Добрынин вскружил голову участнице на "Холостяк-9"

В седьмом выпуске шоу "Холостяк-9" главный герой Никита Добрынин исполнил мечту Лилии и разбил остальным девушкам сердца.

Он привез участниц во Францию и бросил их прямо в аэропорту, позвав одну единственную на свидание. OBOZREVATEL следил за подробностями.

Добрынин пояснил, что ему было важно посмотреть на эмоции Лилии. Они прогулялись по романтичному городу, посетили смотровую площадку на Эйфелевой башне. Это все привело в восторг девушку, которая еще никогда не видела Париж.

"Была в восторге от всего. Погода сопутствовала нам. Было тепло и светило солнце. Перехватило дыхание. Это не передать словами. Ты подарил мне самый лучший день в моей жизни", – призналась Лилия.

Они устроили пикник на полянке возле башни с вином. Романтический настрой раскрепостил девушку и она начала раскрываться, делая откровенные признания. "Ты мне даришь такие эмоции, что ради них не страшно падать. Давно такого не было", – сказала она.

Тем временем, остальные девушки остались в аэропорту. Они были шокированы, что Никита бросил и уехал. Элизабет даже заявила, что это ее мечту исполнил Добрынин, но с другой. За кадром участницы жаловались на несправедливость, пустоту внутри, обиду, и даже плакали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.

К 7 выпуску в проекте осталось семь участниц. В шестом выпуске девушек ждало испытание: на проект пришли три конкурентки. Они оказались экспертами, которые шпионили ради Добрынина.

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