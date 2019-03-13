"Отп**дит Богомолов" Скандал Собчак и Шнурова получил громкое продолжение

Скандальная телеведущая Ксения Собчак и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров устроили словесную перепалку в социальной сети в форме стихов. Причиной стало дерзкое высказывание Шнура вокруг ее развода с Максимом Виторганом и отношений с "любовником" Константином Богомоловым.
После того, как Шнуров написал искрометный стих, в котором высмеял "личную драму" Собчак, телезвезда ответила ему вызовом: она пригласила прийти к ней на личный разговор, если не "за**ыт". Сергей опять ответил красноречивым посланием, в котором упомянул Богомолова, в Instagram.
Собчак и Шнуров
Клео.Ру
Шнуров отказался от встречи с Собчак, иронично отметив, что "боится, что его за хамство побъет любовник Ксении". Далее приводим полный текст ответного стихотворения на языке оригинала:
Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню. Труслив я стал, да, и тут делом грешным, Всяк понимаю, как отказом я садню. Такой уж возраст, что не до приколов. Не страшно от тебя стихом в торец. Боюсь, меня отпиздит Богомолов, Повеса и прославленный боец. Вокруг тебя компания на взводе, А я что? Отмутузят сгоряча, Истерики полно в том доме-хороводе, Что кружится под вывеской Собчак. Тем более теперь опять ты мама, О чём напоминаешь месяц как, При помощи странички инстаграмма. Ах, да, ещё такой пустяк, Всей хитрожопостью своей наружу, Ты с кем угодно батлиться не прочь, - Твоей программке очень рейтинг нужен, Но я ничем вам не смогу помочь. Прости, как ты умеешь. Не приду. Прочти ещё разок послание то Ошо.* Твой интерес насквозь.Я шлю в пизду. *Послание от Ошо это пОшло. Ведь я не Пятачок, а ты не Винни Пух, Да, мы давно с тобой уже не вместе. Быть "феминисткой" просто для лохух, Как "журналистом" слыть на лобном месте.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак официально вышла замуж за Максима Виторгана в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын.
В конце 2018 года в сети появились доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щеку на официальном мероприятии.
Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.