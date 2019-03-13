"Отп**дит Богомолов" Скандал Собчак и Шнурова получил громкое продолжение

Скандальная телеведущая Ксения Собчак и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров устроили словесную перепалку в социальной сети в форме стихов. Причиной стало дерзкое высказывание Шнура вокруг ее развода с Максимом Виторганом и отношений с "любовником" Константином Богомоловым.

После того, как Шнуров написал искрометный стих, в котором высмеял "личную драму" Собчак, телезвезда ответила ему вызовом: она пригласила прийти к ней на личный разговор, если не "за**ыт". Сергей опять ответил красноречивым посланием, в котором упомянул Богомолова, в Instagram.

Собчак и Шнуров Клео.Ру

Шнуров отказался от встречи с Собчак, иронично отметив, что "боится, что его за хамство побъет любовник Ксении". Далее приводим полный текст ответного стихотворения на языке оригинала:

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