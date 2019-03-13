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"Отп**дит Богомолов" Скандал Собчак и Шнурова получил громкое продолжение

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Скандальная телеведущая Ксения Собчак и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров устроили словесную перепалку в социальной сети в форме стихов. Причиной стало дерзкое высказывание Шнура вокруг ее развода с Максимом Виторганом и отношений с "любовником" Константином Богомоловым.

После того, как Шнуров написал искрометный стих, в котором высмеял "личную драму" Собчак, телезвезда ответила ему вызовом: она пригласила прийти к ней на личный разговор, если не "за**ыт". Сергей опять ответил красноречивым посланием, в котором упомянул Богомолова, в Instagram.

Собчак и Шнуров

Собчак и Шнуров

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Шнуров отказался от встречи с Собчак, иронично отметив, что "боится, что его за хамство побъет любовник Ксении". Далее приводим полный текст ответного стихотворения на языке оригинала:

"Отп**дит Богомолов" Скандал Собчак и Шнурова получил громкое продолжение

"Отп**дит Богомолов" Скандал Собчак и Шнурова получил громкое продолжение

Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню. Труслив я стал, да, и тут делом грешным, Всяк понимаю, как отказом я садню. Такой уж возраст, что не до приколов. Не страшно от тебя стихом в торец. Боюсь, меня отпиздит Богомолов, Повеса и прославленный боец. Вокруг тебя компания на взводе, А я что? Отмутузят сгоряча, Истерики полно в том доме-хороводе, Что кружится под вывеской Собчак. Тем более теперь опять ты мама, О чём напоминаешь месяц как, При помощи странички инстаграмма. Ах, да, ещё такой пустяк, Всей хитрожопостью своей наружу, Ты с кем угодно батлиться не прочь, - Твоей программке очень рейтинг нужен, Но я ничем вам не смогу помочь. Прости, как ты умеешь. Не приду. Прочти ещё разок послание то Ошо.* Твой интерес насквозь.Я шлю в пизду. *Послание от Ошо это пОшло. Ведь я не Пятачок, а ты не Винни Пух, Да, мы давно с тобой уже не вместе. Быть "феминисткой" просто для лохух, Как "журналистом" слыть на лобном месте.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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Персоны
Сергей ШнуровКсения СобчакКонстантин БогомоловМаксим Виторган
Теги
шоу-бизнесНовости России
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