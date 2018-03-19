"Опасные типы": Ани Лорак напугала фанов фото из США

Скандальная украинская певица Ани Лорак озадачила поклонников фотографией, сделанной в американском Чикаго во время концертного тура.

В кадре артистка запечатлена в компании участников британского коллектива Londonbeat. В подписи к снимку, опубликованном в Instagram-аккаунте Ани Лорак, звезда пообещала фанатам музыкальный сюрприз.

"Так здорово встретить красивых людей и талантливых музыкантов на моем шоу. Скоро будет музыкальный сюрприз!" - подписала артистка общую фотографию.

Ани Лорак и группа "Лондонбит" Instagram @anilorak

Поклонников Ани Лорак озадачил неожиданный кадр, они принялись шутить об "опасности" музыкантов, позирующих с певицей.

"Опасные типы, не связывайся с ними", - пишут подписчики артистки.

"Веселая компашка..." - добавили пользователи сети.

Londonbeat — британская группа, образованная в Лондоне в 1988 году.

Как сообщал "Обозреватель", недавно Ани Лорак засветилась в компании пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.