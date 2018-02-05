"Голос країни-8": экс-нардеп озадачила судей неожиданными условиями

Известная украинская певица, бывшая народный депутат Украины от Радикальной партии Злата Огневич, которая ранее похвасталась фигурой в бикини на отдыхе во Франции, приняла участие в популярном вокальном проекте "Голос країни-8", чем поразила всех судей.

Видео с выступлением певицы опубликовано на Youtube-канале проекта.

Певица исполнила песню "One Day", развернув к себе все суддейские кресла. Но после выступления она заявила, что на шоу "Голос країни" пришла, не преследуя цель стать участником проекта.

Кадр из выступления Златы Огневич Instagram @zlataognevich_music

Огневич подчеркнула, что была бы не против занять место одного из членов жюри, но при этом предложила стать просто "советником", будучи в составе одной из команд.

"На это шоу я пришла с единственной целью: не как участник, а как помощник каждому участнику", - заявила Огневич. Однако, все же артистка выбрала команду известного продюсера Потапа, с которым и дальше продолжит путь на проекте.

Как сообщал "Обозреватель", в первом выпуске шоу "Голос країни-8" выступила певица Зианджа, которая ранее была известна как Борис Апрель. Девушка-трансгендер исполнила песню "Smashed into you" популярной певицы Beyonce.