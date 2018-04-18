Официально: "Новый канал" раскрыл причины походов Фреймут к хейтерам

"Новый канал" готовит ежедневное развлекательное ток-шоу с Ольгой Фреймут, в рамках которого она и навещала своих обидчиков, что спровоцировало скандал в Украине.

Это будет первая в мире легальная адаптация известного американского формата "Шоу Эллен Дедженерис", называться проект будет лаконично - "Оля", сообщили в пресс-службе канала.

"Идея снять "Шоу Эллен Дедженерис" в Украине, и сделать это именно с Ольгой Фреймут мне пришла в голову еще в 2012 году, когда стало понятно, что с форматом "Ревизор" все сложилось, и возникла необходимость развиваться дальше. Но тогда времени не нашлось, а потом Оля вообще перешла работать на другой канал. Когда она вернулась, я подумала, что пора воплотить эту идею, и реанимировала старые записи и разработки", – говорит директор творческого объединения Виктория Бурдукова.

Ольга Фреймут Пресс-служба "Нового канала"

Поняв, что Украина интересуется их форматом, первое, что сделали Warner Bros., – это запросили досье на ведущую. По требованию, она должна быть популярной и неоднозначной, вызвать разный спектр эмоций – от обожания до ненависти.

"Для меня это вызов. После лет ревизий, скрупулезных проверок и ассоциаций моего имени с нечеловеческой чистотой... браться за новый развлекательный формат - это же дерзания... Да еще и "Show Ellen Degeneres"! Мы же вместе с Викторией Бурдуковой и Анной Жижей намеренно полетели в Голливуд. и нам сама Эллен и создатели программы передали секретный рецепт..." - призналась Фреймут.

Впервые лично с Ольгой Фреймут и всей украинской творческой группой форматчики встретились в Лос-Анджелесе, в павильоне "Эллен ДеДженерес шоу". Три дня команда "Нового канала" наблюдала за съемочным процессом и перенимала опыт. Фреймут, отлично владея английским языком, сумела легко и непринужденно войти в контакт с создателями проекта. Она очень понравилась как продюсерам шоу, так и самой Эллен.

Пресс-служба "Нового канала"

"Для меня новая "Оля" - это возможность работать с теми, кого хочется обнять и радоваться, как ребенок. Виктория и Анна - профессиональные и дерзкие сообщницы, потому что самое важное - мы уже родные люди. Без них согласиться на такой проект я бы не решилась. Теперь все берутся за дорогущие вечерние шоу, где ведущие сияют напомаженными шевелюрами, за спиной играет оркестр, а обязательным гостем является Олег Винник... И у нас так будет. Приоритетными же взамен станут не декорации и гордые звезды, а легкость и открытость собеседников и собеседниц. Неожиданность. Доброта. Спонтанность. И самоирония", - добавила Оля.

Также для компании Warner Bros. было важно, чтобы украинская адаптация ежедневного "Шоу Эллен Дедженерис" была актуальной и быстро реагировала на происходящее. Поэтому "Новый канал" будет работать по американской схеме: сегодня отсняли, завтра – в эфире.

"Мы сначала планировали отснять весь сезон заранее за несколько студийных сессий, а потом сидеть и спокойно его монтировать. Но Warner Bros. настаивали, что шоу должно быть актуальным, что это – его "двигатель". В общем, если сегодня Alekseev на премии М1 исполнит роскошный номер с краном, то уже на следующий день он должен сидеть в нашей студии. Подумав и немного побоявшись, мы согласились..." - говорит Виктория Бурдукова.

Пресс-служба "Нового канала"

Гостями ток-шоу станут как звезды телевидения, кино, музыки, так и обычные люди с уникальными талантами и интересными жизненными историями. Ведущая будет брать интервью, пугать, играть с ними в игры – все как в оригинальном шоу. Задействованы также зрители в студии: принципиальная позиция творческой группы – приглашать в зал только поклонников шоу, а не массовку, как в большинстве других форматов.

Ток-шоу предполагает немало рубрик, и одной из них и является "Haters, I love you!". Ведущая приходит к своему хейтеру, знакомится и прощает его за обидный комментарий. К нескольким Фреймут уже наведалась со съемочной группой. Этим вызвала активный резонанс в соцсетях, к которому присоединились звезды и политики.

"Сначала я сомневалась, сможем ли мы сделать такую масштабную работу почти в режиме нон-стоп. Но гениальный режиссер и продюсер Олег Боднарчук, который очень помог нам со съемками пилота, убедил меня и исполнительного продюсера проекта Макса Пастухова", - отметила директор творческого объединения.

В эфире "Нового канала" актуально-развлекательное шоу "Оля" появится осенью 2018 года.

"Шоу Эллен Дедженерес" — американское ток-шоу, которое ведет комик/актриса Эллен Дидженерес. Шоу в первый раз вышло в эфир 8 сентября 2003 года и продолжается до сих пор. На данный момент вышло уже 15 сезонов, более двух с половиной тысяч эпизодов. Шоу получило множество наград, в том числе 59 дневных премий "Эмми" и 14 People’s Choice Award.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети Ольгу Фреймут обвинили в том, что она опять устроила разборки своим критиканткам. Якобы звезда приехала на работу к двум комментаторам, которые оставили нелестные отзывы под ее фото.