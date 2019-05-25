"Одно лицо": украинский телеведущий дерзко потроллил гламурных звезд

Украинский шоумен і телеведущий Александр Педан продолжил шуточную рубрику с пародиями на гламурные фотографии звезд шоу-бизнеса.
Он перевоплотился в Веру Брежневу, Екатерину Варнаву, Анастасию Ивлееву и Ивана Дорна, а результаты дерзкой шутки показал в Instagram.
"В жизни не догадаешься, на кого это пародия. Екатерина Варнава, извини. Ну просто у тебя почти все фото - селфи в машине. Все остальные также извините. Номинация "Гоп-стоп" – Вера Брежнева, "Передаем за проезд", "Проходим внутрь салона" и "Женщина, чего вы пхаетесь, ненормальная что ли?" – троллейбус-мен Иван Дорн и русалка, которая вынырнула из реки Синюха – Настя Ивлеева", – подписал он под снимками.
Александр Педан / Екатерина Варнава
Instagram@pedanos
Очередная пародия вызвала ажиотаж в комментариях. Многие написали, что его фотографии выглядят интереснее оригиналов. Также в сети заметили, что Педан показал большое сходство.
"У тебя подъезд по "Гламурнее" чем у Брежневой", "Брежнева вообще классно", "Сань, ну ты та ещё блонда", "Вы как всегда неповторимый оригинал", "Сначала подумал, Олег Винник", "Одно лицо", "Умора", – отреагировали поклонники.
Александр Педан / Иван Дорн
Instagram@pedanos
Александр Педан / Вера Брежнева
Александр Педан / Анастасия Ивлеева
Instagram@pedanos
Гортай 👉🏻👉🏻👉🏻 В житті не здогадаєшся на кого це пародія 🙈🙈🙈 @kativarnava вибаааач 😂 ну просто в тебе майже всі фото - селфі в машині 😁 всі інші також вибачайте 🙈 Номінація "Гоп-стоп" - @ververa "Передаємо за проїзд" "Проходимо всередину салона" та "Женщіна, чого ви пхаєтесь, ненормальна чи шо?" - тролейбус-мен @dorn_ivan та русалка, яка винирнула з річки Синюха - @_agentgirl_ 😁😁😁
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Педан ранее спародировал знаменитые голые фотографии Оли Поляковой, которые произвели фурор в сети. После этого он решил продолжить рубрику и ошеломил пародией на Дженнифер Лопес.
Не знаешь, кто муж Каменской? Читай в нашем Instagram!