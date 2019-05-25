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/Шоубиз

"Одно лицо": украинский телеведущий дерзко потроллил гламурных звезд

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Украинский шоумен і телеведущий Александр Педан продолжил шуточную рубрику с пародиями на гламурные фотографии звезд шоу-бизнеса.

Он перевоплотился в Веру Брежневу, Екатерину Варнаву, Анастасию Ивлееву и Ивана Дорна, а результаты дерзкой шутки показал в Instagram.

"В жизни не догадаешься, на кого это пародия. Екатерина Варнава, извини. Ну просто у тебя почти все фото - селфи в машине. Все остальные также извините. Номинация "Гоп-стоп" – Вера Брежнева, "Передаем за проезд", "Проходим внутрь салона" и "Женщина, чего вы пхаетесь, ненормальная что ли?" – троллейбус-мен Иван Дорн и русалка, которая вынырнула из реки Синюха – Настя Ивлеева", – подписал он под снимками.

Александр Педан / Екатерина Варнава

Александр Педан / Екатерина Варнава

Instagram@pedanos

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Очередная пародия вызвала ажиотаж в комментариях. Многие написали, что его фотографии выглядят интереснее оригиналов. Также в сети заметили, что Педан показал большое сходство.

"У тебя подъезд по "Гламурнее" чем у Брежневой", "Брежнева вообще классно", "Сань, ну ты та ещё блонда", "Вы как всегда неповторимый оригинал", "Сначала подумал, Олег Винник", "Одно лицо", "Умора", – отреагировали поклонники.

Александр Педан / Иван Дорн

Александр Педан / Иван Дорн

Instagram@pedanos

Александр Педан / Вера Брежнева

Александр Педан / Вера Брежнева

Александр Педан / Анастасия Ивлеева

Александр Педан / Анастасия Ивлеева

Instagram@pedanos

"Одно лицо": украинский телеведущий дерзко потроллил гламурных звезд
"Одно лицо": украинский телеведущий дерзко потроллил гламурных звезд
"Одно лицо": украинский телеведущий дерзко потроллил гламурных звезд
"Одно лицо": украинский телеведущий дерзко потроллил гламурных звезд

Гортай 👉🏻👉🏻👉🏻 В житті не здогадаєшся на кого це пародія 🙈🙈🙈 @kativarnava вибаааач 😂 ну просто в тебе майже всі фото - селфі в машині 😁 всі інші також вибачайте 🙈 Номінація "Гоп-стоп" - @ververa "Передаємо за проїзд" "Проходимо всередину салона" та "Женщіна, чого ви пхаєтесь, ненормальна чи шо?" - тролейбус-мен @dorn_ivan та русалка, яка винирнула з річки Синюха - @_agentgirl_ 😁😁😁

Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Педан ранее спародировал знаменитые голые фотографии Оли Поляковой, которые произвели фурор в сети. После этого он решил продолжить рубрику и ошеломил пародией на Дженнифер Лопес.

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Персоны
Александр ПеданАнастасия ИвлееваЕкатерина ВарнаваИван ДорнВера Брежнева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесфотосессия
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Какие же эти «звезды» все убогие! Классная пародия!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Богата дураками земля Украины)
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