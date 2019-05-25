"Одно лицо": украинский телеведущий дерзко потроллил гламурных звезд

Украинский шоумен і телеведущий Александр Педан продолжил шуточную рубрику с пародиями на гламурные фотографии звезд шоу-бизнеса.

Он перевоплотился в Веру Брежневу, Екатерину Варнаву, Анастасию Ивлееву и Ивана Дорна, а результаты дерзкой шутки показал в Instagram.

"В жизни не догадаешься, на кого это пародия. Екатерина Варнава, извини. Ну просто у тебя почти все фото - селфи в машине. Все остальные также извините. Номинация "Гоп-стоп" – Вера Брежнева, "Передаем за проезд", "Проходим внутрь салона" и "Женщина, чего вы пхаетесь, ненормальная что ли?" – троллейбус-мен Иван Дорн и русалка, которая вынырнула из реки Синюха – Настя Ивлеева", – подписал он под снимками.

Александр Педан / Екатерина Варнава Instagram@pedanos

Очередная пародия вызвала ажиотаж в комментариях. Многие написали, что его фотографии выглядят интереснее оригиналов. Также в сети заметили, что Педан показал большое сходство.

"У тебя подъезд по "Гламурнее" чем у Брежневой", "Брежнева вообще классно", "Сань, ну ты та ещё блонда", "Вы как всегда неповторимый оригинал", "Сначала подумал, Олег Винник", "Одно лицо", "Умора", – отреагировали поклонники.

Александр Педан / Иван Дорн Instagram@pedanos

Александр Педан / Вера Брежнева

Александр Педан / Анастасия Ивлеева Instagram@pedanos

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Педан ранее спародировал знаменитые голые фотографии Оли Поляковой, которые произвели фурор в сети. После этого он решил продолжить рубрику и ошеломил пародией на Дженнифер Лопес.

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