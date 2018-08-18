Одна из самых красивых женщин в мире рок-музыки покончила с собой

В штате Орегон (США) на 44 году жизни умерла вокалистка американской хеви-метал-группы Huntress Джилл Джанус, названная ранее западными журналами одной из самых красивых женщин в мире рок-музыки.

Как сообщает Loudwire, на данном этапе рассматривается версия самоубийства, при этом не сообщается, как именно Джанус свела счеты с жизнью. Отмечается, что последнее время артистка страдала психическим расстройством и имела суицидальные наклонности.

Фото: nme.com

Согласно источнику, о смерти вокалистки группы Huntress, которая была создана в Лос-Анджелесе в 2009 году, сообщили ее коллеги. Музыканты упомянули, что исходя из своего опыта, Джанус не единожды публично призывала фанатов группы, испытывающих аналогичные проблемы со здоровьем, не игнорировать их и обращаться к специалистам.

В 2015 году у певицы был диагностирован рак. В июне того же года она перенесла операцию по удалению матки.

Фото: nme.com

За время карьеры Джилл Джанус отдельно от своей группы также сотрудничала с женскими рок-бандами The Starbreakers и Chelsea Girls.

"Ужасная мысль о том, что я никогда больше ее не увижу, вызывает у меня просто убийственные эмоции. Надеюсь, ты найдешь покой, который не смогла найти на этой планете", - написал на личной странице в Facebook коллега Джанус по группе и бойфренд Блейк Мил, с которым вокалистка прожила девять лет.

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