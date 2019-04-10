''Очень страшно'': украинская певица показала, как попала в песчаную бурю в Египте

Украинская поп-исполнительница Ирины Федишин рассказала своим подписчикам в Instagram, как угодила в песчаную бурю в Египте.

Знаменитость сейчас проводит отпуск у моря, где оказалась в эпицентре происшествия. Видео артистка опубликовала на личной странице в Instagram.

"Песчаная буря в Египте. Впервые увидела такое природное явление! Было страшновато… И все прошло довольно быстро! Вечером уже был легкий ветерок!" - прокомментировала она свой пост.

На видео артистка сняла начало бури, из-за которой отдыхающим пришлось прятаться внутрь отеля.

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"Сильный ветер. Очень страшно. Мы убегаем в отель. Реально страшно. Сильный ветер, песок летит в воздухе, попадает в глаза, в лицо. Все убегают", - рассказала она.

Видео артистки собрало в соцсети более 40 тыс. просмотров.

Как писал ранее OBOZREVATEL, певица Ирина Федишин заявила, что откажется петь на русском языке, даже при условии, если ей предложат крупный гонорар.

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