"Ну, б**!" Кравец довела Зеленского до мата

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выругался матом на коллегу Елену Кравец во время съемок сериала "Слуга народа".

Соответствующий момент из неудачной сцены опубликован на официальной странице проекта в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Елена Кравец и Владимир Зеленский "Слуга народа" / Facebook

Кравец забыла текст, когда обращалась к главному герою. Она несколько раз неудачно пыталась вспомнить свою реплику, но постоянно сбивалась, что вызвало смех. На один из таких моментов Зеленский не выдержал.

"Ну, б**, Лена, успокойся! Тихо", – сказал он командным голосом, после чего Кравец попыталась взять себя в руки, а он выдохнул.

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