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/Шоубиз

"Ну, б**!" Кравец довела Зеленского до мата

12.8тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выругался матом на коллегу Елену Кравец во время съемок сериала "Слуга народа".

Соответствующий момент из неудачной сцены опубликован на официальной странице проекта в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Елена Кравец и Владимир Зеленский

Елена Кравец и Владимир Зеленский

"Слуга народа" / Facebook

Кравец забыла текст, когда обращалась к главному герою. Она несколько раз неудачно пыталась вспомнить свою реплику, но постоянно сбивалась, что вызвало смех. На один из таких моментов Зеленский не выдержал.

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"Ну, б**, Лена, успокойся! Тихо", – сказал он командным голосом, после чего Кравец попыталась взять себя в руки, а он выдохнул.

"Ну, б**!" Кравец довела Зеленского до мата

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийЕлена Кравец
Место
Украина
Теги
"Слуга Народа"шоу-бизнессериал
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Комментарии
52
6
Смешно
1
Интересно
10
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17
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Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Украинцам, очевидно, совсем не жалко Украину. Такой ноль - и поддерживают.
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кудря александр
кудря александр
Как фильм это было бы смешно, как реальность это будет позорно и трагично.
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Червоний Данило
Червоний Данило
зеленский, карликовое быдло!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Червоний Данило, карлики ниже... скорее низкорослое...
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