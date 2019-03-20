"Ну, б**!" Кравец довела Зеленского до мата

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выругался матом на коллегу Елену Кравец во время съемок сериала "Слуга народа".
Соответствующий момент из неудачной сцены опубликован на официальной странице проекта в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
Елена Кравец и Владимир Зеленский
"Слуга народа" / Facebook
Кравец забыла текст, когда обращалась к главному герою. Она несколько раз неудачно пыталась вспомнить свою реплику, но постоянно сбивалась, что вызвало смех. На один из таких моментов Зеленский не выдержал.
"Ну, б**, Лена, успокойся! Тихо", – сказал он командным голосом, после чего Кравец попыталась взять себя в руки, а он выдохнул.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Комитет избирателей Украины потребовал от Зеленского оплатить показ сериала "Слуга народа 3" из избирательного фонда.
В Центральной избирательной комиссии затруднились дать ответ, предусматривается ли наказание для кандидата в президенты Зеленского в случае его отказа оплатить показ сериала.
Позже в ЦИК уточнили, что не смогут снять Зеленского в случае его отказа оплатить показ "Слуги народа-3" из избирательного фонда.
Коллектив студии "Квартал 95" и ее художественный руководитель, кандидат в президенты Зеленский считают волну борьбы со "Слугой народа" политическими боями без правил.
Позже директор по развитию студии "Квартал 95" анонсировала более ранний выход очередного сезона.
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