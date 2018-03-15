Российский кинорежиссер Никита Михалков попал в больницу.

Его осмотрели врачи больницы в Нижнем Новгороде, госпитализация не потребовалась. Об этом передает "Москва" со ссылкой на пресс-службу режиссера.

"Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгород. Действительно, он подскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет, и Никита Сергеевич принял решение продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах", - сказано в сообщении.

Никита Михалков liveinternet

По сообщениям СМИ, Михалкову стало плохо во время эфира в Нижегородском телецентре утром. Ему вызвали "скорую" и доставили в больницу.

Как сообщал "Обозреватель", ранее госпитализировали внука Аллы Пугачевой.