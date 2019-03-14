Несла факел Олимпиады: всплыл любопытный факт о ''не украинской'' певице Вере Брежневой

Продюсер Александр Ягольник вспомнил любопытный факт о певице Вере Брежневой, экс-участнице группы "ВИА Гра", которая в одном из своих интервью заявила, что никогда не была украинской певицей.

В беседе со Styler Ягольник напомнил, что именно Вера Брежнева со стронгменом Василием Вирастюком в 2017 году как представительница Украины несла олимпийский факел в Южной Корее.

"Жаль, что она это только сейчас сказала и определилась, а не произошло этого тогда, когда она несла олимпийский факел во время недавней олимпиады в Южной Корее", — подчеркнул Ягольник.

В заявлении артистки продюсер усмотрел определенный знак. "Ее признание сейчас явно свидетельствуют о том, что Кремль меняет вектор своей гибридной войны в той его части, что касается шоу-бизнеса", — указал он.

Скрин: youtube.com

Скрин: youtube.com

При этом, как подчеркнул Ягольник, украинский шоу-бизнес много не потерял.

"Вживую она "пела" только на студиях, ведь я хорошо помню видео с ее живого сольного концерта во Дворце "Украина", которое гуляло по Фейсбуку, так что вряд ли украинский шоу-биз много потерял", — заключил продюсер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что певица Вера Брежнева и ее супргу, продюсер Константин Меладзе, больше не живут в России. Пара купила дом в Италии и решила "осесть там". Продюсер и артистка расписалась в мэрии Италии в октябре 2015 года.

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