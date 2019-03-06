"Неделю был в коме": стало известно о состоянии Моисеева после инсульта

Российский артист, близкий друг Аллы Пугачевой Борис Моисеев, который несколько лет назад перенес инсульт, до сих пор не может справиться с последствиями тяжелого заболевания.

Так, артист отказывается общаться с прессой, так как ему тяжело говорить и формировать мысли. Также он полноценно "вышел на пенсию", поскольку работать больше не может. Об этом рассказал его директор Сергей Горох, пишет "Комсомольская правда".

"Сейчас он уже может разговаривать, мы с ним ходим в гости, на мероприятия. Он хочет со всеми общаться, просто не может быстро донести свою мысль, но отлично соображает. Умственных нарушений нет, есть трудности с речью", – рассказал Сергей.

Борис Моисеев после инсульта Комсомольская правда

Также он добавил, что после болезни жизнь Моисеева разделилась на "до" и после". Изначально артист пытался скрыть проблемы со здоровьем, что могло стоить ему жизни.

"Я помню то день... Он мне позвонил и сказал: "Представляешь, я сейчас заснул за рулем. Очнулся, смотрю, а я на красном сигнале светофора стою". Это были первые признаки инсульта. Он приехал домой, я вызвал "Скорую". Врачи ничего не установили, сказали, что у него сильное переутомление. Утром снова звоню и чувствую, что ему тяжело говорить, он недосказывает фразы", – разоткровенничался директор Бориса.

Алла Пугачева и Борис Моисеев ВладТайм

Директор Моисеева отметил, что сразу же почувствовал неладное, несмотря на то, что сам певец отрицал плохое самочувствие. По приезду скорой его госпитализировали в клинику, где выяснился диагноз – ишемический инсульт.

"Помчался к нему, пока ехал, позвонил Иосифу Кобзону, он тут же вызвал "Скорую". В больнице Борю ввели в искусственную кому, он неделю провел в коме. Когда пришел в себя, то вообще не говорил", – добавил Сергей.

По его словам, спустя некоторое время Моисеева поддержали Кобзон и Алла Пугачева, которые постоянно навещали в больнице, а также помогали с реабилитацией.

"Речь частично восстановили, Кобзон устроил его в Центр реабилитации, но Борис оттуда сбежал. Сказал: "Со мной там занимаются как с ребенком. Держат за глупого человека". Там же учили говорить чуть ли не по слогам. Алла Пугачева с Максимом Галкиным навещали, приносили домашние котлетки. постоянно были на связи", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Моисеев рассказал, что узнал дату своей смерти. По словам Моисеева, он обратился к предсказательнице, когда ездил в Париж.

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