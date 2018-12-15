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''Не узнал сразу Настю'': Данилко подколол Каменских за новую внешность

3.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских пришла на четвертый прямой эфир вокального шоу X-фактор 9 в новом образе: звезда покрасилась в пепельную блондинку.

Один из судей, певец и судья шоу Андрей Данилко подколол свою коллегу. "Зашел сегодня за кулисы и не сразу узнал Настю", — сказал он.

''Не узнал сразу Настю'': Данилко подколол Каменских за новую внешность

Скриншот с видеотрансляции на YouTube

''Не узнал сразу Настю'': Данилко подколол Каменских за новую внешность
''Не узнал сразу Настю'': Данилко подколол Каменских за новую внешность
''Не узнал сразу Настю'': Данилко подколол Каменских за новую внешность
''Не узнал сразу Настю'': Данилко подколол Каменских за новую внешность
''Не узнал сразу Настю'': Данилко подколол Каменских за новую внешность

При этом не все зрители шоу согласились с Данилко. Многие вступились за звезду, заявив, что такой образ ей очень идет. "Чтоб столько яда было. Новый образ Насте очень идет. Правда очень напоминает Шакиру, но уверена, что такой цели у нее не было", "Очень красиво", "Этот цвет Насте не идет", — написали в комментариях к трансляции.

''Не узнал сразу Настю'': Данилко подколол Каменских за новую внешность
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''Не узнал сразу Настю'': Данилко подколол Каменских за новую внешность
''Не узнал сразу Настю'': Данилко подколол Каменских за новую внешность

Читайте о ходе четвертого прямого эфира шоу в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

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