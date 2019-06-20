Не справляются без Зеленского? В "Квартале" начали искать нового "президента"

Студия "Квартал 95" начала искать нового актера, который заменит бывшего руководителя, а нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
Несмотря на то, что ранее актеры заявляли о том, что справляются полноценно с проектами "Квартала" и без участи Зеленского, студия объявила "народный кастинг" – им понадобился комик, который сможет максимально профессионально пародировать Владимира. Соответсвующее заявление размещено на официальном сайте "Квартала 95".
"Квартал 95"
"1+1"
Ожидается, что конкурс пройдет в несколько этапов: сначала в режиме онлайн, после чего в формате личного прослушивания с актерами студии. Победитель конкурса примет участие в съемках нового сезона шоу "Вечернего квартала".
"В конкурсе пародистов Владимира Зеленского может принять участие любой желающий, главное – продемонстрировать голос "с хрипцой", – заявили в "Квартале 95".
Скриншот объявления студии
kvartal95.com
Помимо участия в "Вечернем квартале", также обсуждается и возможность съемок в других проектах "Квартала". Официальных заявлений по этому поводу студия пока не делала.
Скриншот объявления студии
kvartal95.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Экс-шоумен и основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины после второго тура в апреле 2019 года.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского состоялась в понедельник, 20 мая.
В Украине многие звезды бурно поддержали событие, некоторые из них посетили церемонию инаугурации нового президента. В частности, там были и актеры "Квартала".
Примечательно, что в России также событие вызвало ажиотаж среди знаменитостей, которые поддержали Зеленского.
О планах студии "Квартал 95" без Зеленского читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.
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