Не справляются без Зеленского? В "Квартале" начали искать нового "президента"

Студия "Квартал 95" начала искать нового актера, который заменит бывшего руководителя, а нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Несмотря на то, что ранее актеры заявляли о том, что справляются полноценно с проектами "Квартала" и без участи Зеленского, студия объявила "народный кастинг" – им понадобился комик, который сможет максимально профессионально пародировать Владимира. Соответсвующее заявление размещено на официальном сайте "Квартала 95".

"Квартал 95" "1+1"

Ожидается, что конкурс пройдет в несколько этапов: сначала в режиме онлайн, после чего в формате личного прослушивания с актерами студии. Победитель конкурса примет участие в съемках нового сезона шоу "Вечернего квартала".

"В конкурсе пародистов Владимира Зеленского может принять участие любой желающий, главное – продемонстрировать голос "с хрипцой", – заявили в "Квартале 95".

Скриншот объявления студии kvartal95.com

Помимо участия в "Вечернем квартале", также обсуждается и возможность съемок в других проектах "Квартала". Официальных заявлений по этому поводу студия пока не делала.

Скриншот объявления студии kvartal95.com

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