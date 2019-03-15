"Не смешите народ!" Лорак разгневала сеть нелепым враньем на фото

Скандальная украинская артистка Ани Лорак, живущая и работающая в Москве, разозлила поклонников своими постановочными снимками.

Так, певица нередко публикует фото, где показывает, как проходит ее повседневная жизнь, однако большинство из них выглядят неправдиво и смешно. Именно на это указали поклонники Лорак в комментариях на ее странице в Instagram.

На кадре, который обнародовала Ани, она сидит на углу дивана и якобы читает книгу, при этом рекомендует фанатам в трудных ситуациях также обращаться к литературе. Фолловеры резко отметили, что артистка, на самом деле, совершенно не интересуется тем, что освещает в сети, а ее фото – совершенно нереалистичные.

Более того, внимательные фаны даже заметили, что Ани Лорак вообще на фото держит книгу вверх тормашками.

"Каролина, ты держишь книгу вверх тормашками! И как раз в зимних ботинках у камина, сидя на подлокотнике дивана, все читают. Не смешите народ своими постановочными фото, или делайте их реалистичными", – высмеяли звезду в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак удивила фанатов снимком, на котором показала округлый живот, что спровоцировало слухи о ее беременности. Позже артистка опубликовала фрагмент выступления, засветив "подозрительную" фигуру в полупрозрачном платье. В сети тут же решили, что Лорак ждет второго ребенка.

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