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/Шоубиз

"Не смешите народ!" Лорак разгневала сеть нелепым враньем на фото

4.1тЧитать материал на украинском

Скандальная украинская артистка Ани Лорак, живущая и работающая в Москве, разозлила поклонников своими постановочными снимками.

Так, певица нередко публикует фото, где показывает, как проходит ее повседневная жизнь, однако большинство из них выглядят неправдиво и смешно. Именно на это указали поклонники Лорак в комментариях на ее странице в Instagram.

На кадре, который обнародовала Ани, она сидит на углу дивана и якобы читает книгу, при этом рекомендует фанатам в трудных ситуациях также обращаться к литературе. Фолловеры резко отметили, что артистка, на самом деле, совершенно не интересуется тем, что освещает в сети, а ее фото – совершенно нереалистичные.

Более того, внимательные фаны даже заметили, что Ани Лорак вообще на фото держит книгу вверх тормашками.

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"Каролина, ты держишь книгу вверх тормашками! И как раз в зимних ботинках у камина, сидя на подлокотнике дивана, все читают. Не смешите народ своими постановочными фото, или делайте их реалистичными", – высмеяли звезду в социальной сети.

"Не смешите народ!" Лорак разгневала сеть нелепым враньем на фото

"Не смешите народ!" Лорак разгневала сеть нелепым враньем на фото

"Не смешите народ!" Лорак разгневала сеть нелепым враньем на фото

"Не смешите народ!" Лорак разгневала сеть нелепым враньем на фото

"Не смешите народ!" Лорак разгневала сеть нелепым враньем на фото

"Не смешите народ!" Лорак разгневала сеть нелепым враньем на фото

"Не смешите народ!" Лорак разгневала сеть нелепым враньем на фото

"Не смешите народ!" Лорак разгневала сеть нелепым враньем на фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак удивила фанатов снимком, на котором показала округлый живот, что спровоцировало слухи о ее беременности. Позже артистка опубликовала фрагмент выступления, засветив "подозрительную" фигуру в полупрозрачном платье. В сети тут же решили, что Лорак ждет второго ребенка.

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Персоны
Ани ЛоракАні Лорак
Теги
новостишоу-бизнес
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