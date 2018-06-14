Названа вероятная причина смерти Станислава Говорухина

Российский режиссер Станислав Говорухин, о смерти которого стало известно в четверг, 14 июня, вероятно умер от острой сердечной недостаточности.

Такую предварительную причину смерти назвал Telegram-канал Mash.

"Причина смерти Станислава Говорухина, предварительно - острая сердечная недостаточность", - оповестил источник.

Отмечается, что вопрос о месте похорон Говорухина на данном этапе остается открытым, скорее всего режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

На момент смерти Станиславу Говорухину, режиссеру картин "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", "Место встречи изменить нельзя" было 82 года.

За день до этого росСМИ распространили преждевременную информацию о смерти режиссера, но пресс-секретарь Говорухина опровергла ее. Насколько стало известно позже, режиссер был госпитализирован и впал в кому.

Последнее время, будучи народным артистом России, Говорухин принимал активное участие в политической жизни, являлся членом путинской партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.

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