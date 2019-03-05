Названа самая богатая женщина в мире: что о ней известно

Именитый журнал Forbes назвал самую богатую женщину в мире. Ею, по версии журнала, стала наследница знаменитой компании L’Oréal Беттенкур Майерс.

На сегодняшний день она также является главой холдинговой компании ее семьи. Состояние Майерс оценивается в 49,3 млрд долларов.

Фото: bloomberg.com

Согласно изданию, Беттенкур Майерс является внучкой основателя компании L’Oréal Эжена Шойлера (изобретателя красок для волос). В списке миллиардеров имя Майерс впервые появилось в прошлом году, когда умерла ее мать Лилиан Беттенкур. Ранее в рейтинге фигурировала она.

За последний год состояние Майерс выросло на 7,1 млрд долларов (17%), поскольку компания работает успешно. 90% — доход от акций предприятия, продемонстрировавшего лучший рост продаж за последние десять лет.

Беттенкур Майерс живет в Париже. Она также является президентом благотворительного фонда. Семья финансирует научные, социальные и ремесленнические проекты, помогает детям с аутизмом. Кроме того, миллиардерша написала книгу о греческих богах и книги с комментариями к Библии.

Фото: bfmbusiness.bfmtv.com

Фото: bfmbusiness.bfmtv.com

Фото: challenges.fr

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