Нацотбор на Евровидение-2019: с какими песнями выступят участники

До старта Национального отбора на Евровидение-2019 остаются считанные дни. Недавно в Украине провели жеребьевку и распределили 16 претендентов на участие в песенном конкурсе по двум полуфиналам (9 и 16 февраля).

В ходе каждого из полуфиналов 8 участников Национального отбора выступят с авторской песней, с которой в случае победы и будут соревноваться за первенство в Израиле. OBOZREVATEL публикует все представленные на сегодня треки конкурсантов (некоторые все еще хранят их в тайне).

1/№1 The Hypnotunez — Hey

"Грязные крысы джаза", группа The Hypnotunez посоревнуется за право представлять страну с песней Hey. Бодрый англоязычный трек мало чем отличается от остальных песен коллектива: микс джаза, свинга и рокерский настрой. Хотя в коллекции музыкантов можно отыскать вещи и погорячее.

1/№2 LETAY — "Мила моя"

Поп-рок-исполнитель LETAY вернется на Нацотбор с украиноязычной песней "Мила моя". Очень неординарная и своеобразная композиция расскажет о скоротечности жизни и непредсказуемости завтрашнего дня.

1/№3 VERA KEKELIA — WOW

Вера Кекелия представила в сети конкурсную песню WOW, автором которой стал ее супруг, певец Роман Дуда. В свою очередь, артистка призналась, что своим выступлением хочет вдохновить слушателей верить в себя и осуществлять свои мечты уже сейчас.

1/№4 "ЦеШо" — Hate

Театрально-музыкальный проект Влада Троицкого "ЦеШо" представил для Нацотбора англоязычную, полную сарказма песню Hate. Основой трека, судя по всему, стало отражение современного общества, в котором так популярны критика, радикализм и предубеждения.

1/№5 YUKO — GALYNA GULIALA

Электронщики YUKO для участия в Нацотборе выбрали украиноязычный трек GALYNA GULIALA из своего второго альбома DURA? Песня, что стало "фишкой" группы, отличается миксом аутентичного фольклорного текста и модерновых битов.

1/№6 MARUV — For You

Исполнительница MARUV, пришедшая в этот список на смену TAYANNA, поборется за билет в Тель-Авив с бодрым треком For You, которому уже пророчат успех. Время покажет.

1/№7 Brunettes Shoot Blondes — Houston

Мастера креативных видео, инди-поп-группа Brunettes Shoot Blondes в клипе песни Houston превратили рояль в целый арт-объект, а именно совместили в нем 20 инструментов. На нем парни и сыграли трек, с которым поборются за право представить Украину в Израиле.

1/№8 BAHROMA — "Назавжди-Навсегда"

BAHROMA выйдут на сцену Нацотбора с композицией на украинском языке "Назавжди-Навсегда". Как рассказал фронтмен коллектива Роман Бахарев, основой песни стала его личная история.

2/№1 Ivan NAVI — All For The Love

На сцене Нацотбора энергичный Ivan NAVI презентует англоязычный трек All For The Love. Насколько известно, песня войдет в мини-альбом исполнителя, релиз которого запланирован также на февраль этого года.

2/№2 ANNA MARIA — My Road

В декабре прошлого года дуэт сестер-близняшек ANNA MARIA презентовал англоязычный трек My Road, с которым и выступит на Нацотборе. Песня расскажет слушателям о поиске своего пути.

2/№3 KAZKA — ???

2/№4 KiRA MAZUR — "Дихати"

Уроженку Винницкой области КiRA MAZUR, певицу, композитора и автора собственных песен нередко называют одной из наиболее экстравагантных молодых исполнительниц Украины. За билет в Израиль певица посоревнуется с авторской украиноязычной песней "Дихати".

2/№5 LAUD — ???

2/№6 KHAYAT — ???

2/№7 Braii — Maybe

Braii приготовили для Национального отбора песню Maybe, который на самом деле является первым синглом из студийной пластинки, которая выйдет уже в марте этого года. Клип к песне снимала именитый режиссер Таня Муиньо, работавшая ранее с Димой Монатиком.

2/№8 Freedom jazz — ???

