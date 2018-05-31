Наташе Королевой - 45: как она выглядела в молодости и сейчас

В четверг, 31 мая, российская певица с украинскими корнями Наташа Королева отмечает 45-й день рождения.

Родилась артистка в Киеве, в семье заслуженной артистки Украины Людмилы Порывай. Много лет назад Королева переехала в Москву и с тех пор практически не появляется на Родине. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как выглядела певица в молодости и как выглядит сейчас.

Дебютировала на сцене Наташа уже в 3 года. С Большим хором радио и телевидения Украины она исполнила песню "Крейсер Аврора".

Наташа Королева в детстве Узнай все

В 1988 году Королева поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище на специальность "Эстрадный вокал", а уже летом 1989-го она отправилась на гастроли в США.

Наташа Королева с сестрой Узнай все

В это же время московский телепродюсер Марта Могилевская предложила артистке сотрудничество и Наташа уехала покорять Москву.

Там она начала работать с тогда еще начинающим певцом Игорем Николаевым. Он написал для юной протеже песню "Желтые тюльпаны", которая стала заглавной песней одноименного альбома, увидевшего свет в 1990 году. К слову, псевдо "Королева" придумал именно Николаев.

Наташа Королева, Игорь Николаев, Ксения Собчак Узнай все

В 1992 году свет увидела пластинка "Дельфин и русалка", и творческий тандем Игоря и Наташи отправился в грандиозный гастрольный тур по городам России с одноименной программой. Связывали их не только рабочие отношения - в том же году пара поженилась.

Наташа Королева и Игорь Николаев Узнай все

Позже певица стала сниматься в мюзиклах, дебютировав в "Старых песнях о главном".

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В 1999 году Королева снова отправилась на гастроли вместе с Игорем Николаевым и концертной программой "Самая родная".

Игорь Николаев и Наташа Королева Узнай все

Наташа Королева и Игорь Николаев Узнай все

В 2000 году Наташа и Игорь расстались. Певица лишилась поддержки любимого человека и помощи талантливого композитора. Вскоре артистка завела отношения с Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. В 2003 году они поженились, Сергей является нынешним мужем Королевой.

Наташа Королева и Сергей Глушко Узнай все

Сергей Глушко и Наташа Королева Узнай все

Свадьба Сергея Глушко и Наташи Королевой Узнай все

Пара воспитывает 16-летнего сына Архипа.

Наташа Королева с сыном Архипом Вокруг ТВ

Вот как выглядит Наташа Королева сейчас:

Наташа Королева Instagram @natellanatella

Наташа Королева Instagram @natellanatella

Наташа Королева Instagram @natellanatella

Наташа Королева Instagram @natellanatella

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ запретила Наташе Королевой въезд в Украину.