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''Наслала на них диарею'': Полякова дерзко вступилась за дочь перед хейтерами

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Дочка известной украинской певицы Оли Поляковой Мария пожаловалась на травлю в сети, чем вызвала недоумение пользователей. Звездная мама, в свою очередь, дерзко отшила хейтеров.

13-летняя Маша Полякова написала пост на личной странице в Instagram, где попросила всех ненавистников прекратить оскорблять ее.

"Если вам я не нравлюсь, то просто отпишитесь, не надо вымещать на мне свой негатив", – обратилась к фолловерам дочка суперблондинки.

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Полякова-старшая тут же вступилась за 13-летнюю девочку, оставив яркий комментарий под просьбой Маши:

"Моя детка! Я наслала на всех твоих недоброжелателей диарею и прыщи, они теперь сидят в туалете и не могут писать тебе гадости", – написала артистка, чем привела в восторг подписчиков Марии.

''Наслала на них диарею'': Полякова дерзко вступилась за дочь перед хейтерами

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"Вот это, я понимаю, забота о ребенке! Правильно, вы умнички!" – поддержали Олю фолловеры.

''Наслала на них диарею'': Полякова дерзко вступилась за дочь перед хейтерами

''Наслала на них диарею'': Полякова дерзко вступилась за дочь перед хейтерами

''Наслала на них диарею'': Полякова дерзко вступилась за дочь перед хейтерами

Также пользователи выразили слова поддержки и самой Маше, посоветовав не обращать внимания на нападки и травлю со стороны завистников.

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"Очень хороший ребенок, это сразу видно по человеку. А обращать внимание на недоброжелателей не нужно. Маша, вы позитивная и мудрая, у вас прекрасные родители, смотрите сквозь пальцы на эту "шушару", – написали Поляковой-младшей.

''Наслала на них диарею'': Полякова дерзко вступилась за дочь перед хейтерами

''Наслала на них диарею'': Полякова дерзко вступилась за дочь перед хейтерами

''Наслала на них диарею'': Полякова дерзко вступилась за дочь перед хейтерами

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Оля Полякова впечатлила поклонников подростковым фото. Архивный снимок знаменитости поразил фолловеров артистки, которые акцентировали внимание на ее сходство со старшей дочерью Марией.

Персона
Оля Полякова
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