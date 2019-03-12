"Наконец-то счастлива!" Лорак озадачила сеть радостным сообщением после развода

Украинская певица Ани Лорак удивила фанов загадочным фото, которое после ее громкого развода с супругом спровоцировало волну слухов о "новом счастье" артистки.

Так, Ани порадовала фолловеров весенним снимком, на котором широко улыбается. Многие фанаты отметили, что певица опять искренне счастлива и сумела справиться с семейным разрывом. Фото опубликовано в Instagram.

Под постом артистка также пожелала фолловерам теплого дня. В ответ они оставили ей много комплиментов, написав, что "наконец-то по-прежнему счастливые и лучистые глаза".

"Достойная любви женщина! Каролина, не грустите", – поддержали исполнительницу почитатели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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