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"Наконец-то счастлива!" Лорак озадачила сеть радостным сообщением после развода

2.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак удивила фанов загадочным фото, которое после ее громкого развода с супругом спровоцировало волну слухов о "новом счастье" артистки.

Так, Ани порадовала фолловеров весенним снимком, на котором широко улыбается. Многие фанаты отметили, что певица опять искренне счастлива и сумела справиться с семейным разрывом. Фото опубликовано в Instagram.

Под постом артистка также пожелала фолловерам теплого дня. В ответ они оставили ей много комплиментов, написав, что "наконец-то по-прежнему счастливые и лучистые глаза".

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"Достойная любви женщина! Каролина, не грустите", – поддержали исполнительницу почитатели.

"Наконец-то счастлива!" Лорак озадачила сеть радостным сообщением после развода

"Наконец-то счастлива!" Лорак озадачила сеть радостным сообщением после развода

"Наконец-то счастлива!" Лорак озадачила сеть радостным сообщением после развода

"Наконец-то счастлива!" Лорак озадачила сеть радостным сообщением после развода

"Наконец-то счастлива!" Лорак озадачила сеть радостным сообщением после развода

Как сообщал OBOZREVATEL:

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