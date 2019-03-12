"Наконец-то счастлива!" Лорак озадачила сеть радостным сообщением после развода

Украинская певица Ани Лорак удивила фанов загадочным фото, которое после ее громкого развода с супругом спровоцировало волну слухов о "новом счастье" артистки.
Так, Ани порадовала фолловеров весенним снимком, на котором широко улыбается. Многие фанаты отметили, что певица опять искренне счастлива и сумела справиться с семейным разрывом. Фото опубликовано в Instagram.
Под постом артистка также пожелала фолловерам теплого дня. В ответ они оставили ей много комплиментов, написав, что "наконец-то по-прежнему счастливые и лучистые глаза".
"Достойная любви женщина! Каролина, не грустите", – поддержали исполнительницу почитатели.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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