"Надеюсь, хватит ума": бывший муж Лорак высказался о браке после измены

Бывший муж певицы Ани Лорак, украинский продюсер Юрий Фалеса высказал свое мнение относительно нынешней семейной жизни после публичной измены ее мужа, Мурата Налчаджиоглу.

Так, экс-супруг звезды рассказал, что Лорак сумеет все простить изменщику, поскольку до сих пор так и не разорвала брак. Однако он добавил, что Каролине вообще не стоит рушить семью из-за дочери. Об этом он рассказал в интервью изданию "Собеседник".

"Я не слежу за их с Муратом отношениями, это ведь их личная жизнь. Пусть они как хотят, так и живут. Если брак продолжает существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок", - отметил Фалеса.

Ани Лорак и Юрий Фалеса joinfo.ua

Также Юрий добавил, что искренне надеется на примирение супругов, ведь у них "должно хватить на это ума". Помимо этого, несмотря на то, что сейчас бывшие супруги не общаются, Фалеса рассказал, что готов протянуть Ани руку, если она будет в этом нуждаться.

"Мы с Каролиной так и не смогли друг друга простить за то, что все так вышло, я имею в виду предательство и все остальное. На этом наше общение и закончилось. Но я не исключаю, что всякое может быть в дальнейшем. Если ей будет тяжело и она будет нуждаться в моей помощи - я помогу. Надеюсь, у них с Муратом хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять, как дальше жить. Поэтому все у них будет нормально, поверьте!" - высказался продюсер.

Отметим, Юрий Фалеса был первым любимым мужчиной в жизни Лорак. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, они прожили вместе 13 лет. Их отношения с Каролиной прекратились из-за романа артистки, который она завела на стороне. Певица ушла от Фалесы к известному футболисту Сергею Реброву. Сейчас Юрий и Ани не поддерживают никаких контактов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу засняли на видео в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой тусовщицы Яны Беляевой. В это время Лорак участвовала в фестивале "Жара", который проходил в Баку (Азербайджан). Супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу и касался ее интимных зон. В конце вечера Мурат с любовницей, будучи изрядно выпившими, покинули вместе ночное заведение.

Позже СМИ опубликовали детали о похождениях мужа Ани Лорак. Очевидцы рассказали, что Налчаджиоглу никогда не владел собственным бизнесом - он получил все благодаря женитьбе на Каролине. Более того, он увлекался наркотиками. Сама же артистка не комментирует произошедшее.