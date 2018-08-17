МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
СпортLady

"Надеюсь, хватит ума": бывший муж Лорак высказался о браке после измены

121.6тЧитать новость на украинском

Бывший муж певицы Ани Лорак, украинский продюсер Юрий Фалеса высказал свое мнение относительно нынешней семейной жизни после публичной измены ее мужа, Мурата Налчаджиоглу.

Так, экс-супруг звезды рассказал, что Лорак сумеет все простить изменщику, поскольку до сих пор так и не разорвала брак. Однако он добавил, что Каролине вообще не стоит рушить семью из-за дочери. Об этом он рассказал в интервью изданию "Собеседник".

"Я не слежу за их с Муратом отношениями, это ведь их личная жизнь. Пусть они как хотят, так и живут. Если брак продолжает существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок", - отметил Фалеса.

Ани Лорак и Юрий Фалеса

joinfo.ua

Также Юрий добавил, что искренне надеется на примирение супругов, ведь у них "должно хватить на это ума". Помимо этого, несмотря на то, что сейчас бывшие супруги не общаются, Фалеса рассказал, что готов протянуть Ани руку, если она будет в этом нуждаться.

Новости
"Печаль в глазах..." Ани Лорак напугала фанов измотанным видом

"Мы с Каролиной так и не смогли друг друга простить за то, что все так вышло, я имею в виду предательство и все остальное. На этом наше общение и закончилось. Но я не исключаю, что всякое может быть в дальнейшем. Если ей будет тяжело и она будет нуждаться в моей помощи - я помогу. Надеюсь, у них с Муратом хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять, как дальше жить. Поэтому все у них будет нормально, поверьте!" - высказался продюсер.

Отметим, Юрий Фалеса был первым любимым мужчиной в жизни Лорак. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, они прожили вместе 13 лет. Их отношения с Каролиной прекратились из-за романа артистки, который она завела на стороне. Певица ушла от Фалесы к известному футболисту Сергею Реброву. Сейчас Юрий и Ани не поддерживают никаких контактов.

Новости
У Ани Лорак годовщина свадьбы: ждать ли хэппи-энда в истории с изменой

Как сообщал OBOZREVATEL, мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу засняли на видео в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой тусовщицы Яны Беляевой. В это время Лорак участвовала в фестивале "Жара", который проходил в Баку (Азербайджан). Супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу и касался ее интимных зон. В конце вечера Мурат с любовницей, будучи изрядно выпившими, покинули вместе ночное заведение.

Позже СМИ опубликовали детали о похождениях мужа Ани Лорак. Очевидцы рассказали, что Налчаджиоглу никогда не владел собственным бизнесом - он получил все благодаря женитьбе на Каролине. Более того, он увлекался наркотиками. Сама же артистка не комментирует произошедшее.

Персоны
Ани ЛоракЮрий ФалесаМурат Налчаджиоглу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
44
63
Смешно
10
Интересно
29
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги