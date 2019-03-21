На похоронах Началовой назвали причину ее смерти: врач обвинил певицу в беспечности

На похоронах российской певицы Юлии Началовой, которая трагически скончалась в субботу, 16 марта, назвали официальную причину ее смерти.

Так, пресс-секретарь и менеджер артистки Анна Исаева огласила результаты вскрытия: рака, о котором ранее сообщали знакомые певицы, у Началовой не было, она не пережила "вторую волну сепсиса", пишет МК.Ru.

"Такого диагноза нет. Проводили вскрытие. Причина – сепсис (заражение крови. – Ред). Юля не пережила вторую волну сепсиса", – рассказала Исаева.

В свою очередь врач, который лечил Началову, Василий Шуров, заявил, что беспечность артистки привела ее в больницу и довела до печального финала.

"В Юлином случае всему виной, я считаю, послужила человеческая беспечность. Началова постоянно ходила в мягких "уггах", никого не подпускала к своей ноге, не лечила, во время съемки переобувалась в жесткие туфли на каблуках, с этой проблемой полетела в Рим. Надеялась, что само пройдет", — заявил Шуров.

Юлия Началова натерла ногу и пыталась лечить рану самостоятельно. К врачам Началова обратилась 11 марта, когда было уже слишком поздно — началось заражение крови.

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