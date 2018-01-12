"Мы не ценим жизнь": Полякова рассказала о смертельном инциденте на отдыхе

Украинская поп-дива Оля Полякова, муж которой травмировался на скутере и угодил в больницу на курортном острове, рассказала своим поклонникам о еще одном инциденте, который случился с ее соседями по вилле.

Оля Полякова

Два молодых парня также взяли скутер напрокат и незадолго после этого разбились на близлежащей трассе. Водитель скутера погиб.

"Это просто вот происходит через забор и я, честно говоря, в шоке после того, что мой муж попал в аварию на точно таком же скутере и буквально через два дня или три здесь разбивается совсем молодой парень. На вилле осталась жена и двое маленьких детей", - рассказала полякова.

Судя по всему, соседи артистки приехали на остров из России. По словам Поляковой, росСМИ заявили, что водитель скутера был пьян. Певица же уверенно заявляет, что это ложь. Скутер столкнулся с автобусом, водитель которого из-за закрытого поворота вышел на обгон.

"Мы, все выходцы из СНГ, говорим, что для нашего правительства не важна человеческая жизнь. Она для нас самих не важна. То, что мы делаем, то, как мы ездим, как мы отдыхаем… Мы не ценим собственную жизнь".

Артистка назвала ситуацию шоковой и призвала фанов беречь свою жизнь.

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