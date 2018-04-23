Муж Повалий пожаловался росСМИ на украинцев

Муж народной артистки Украины, бывшего народного депутата от "Партии регионов" и приближенной к экс-президенту Украины Виктору Януковичу опальной эстрадной певицы Таисии Повалий Игорь Лихута пожаловался российским средствам массовой информации на жителей Украины.

Таким откровением он поделился с журналистами издания Dni.ru во время премии "Шансон года", которую 21 апреля получила Повалий.

В коротком комментарии Лихута утверждает, что они не переезжали в Россию и до сих пор живут в Киеве.

Игорь Лихута и Таисия Повалий Instagram @tpovaliyofficial

"Самый нелепый слух, который о нас пустили, будто мы бросили все в Украине и переехали жить в Россию. Это, конечно, не так. Таисия Повалий по–прежнему живет в Киеве, где у нас есть и квартира, и дом. И уезжать никуда не собирается несмотря на то, что возможности работать там она лишена – нам не позволяют выступать в родной стране, запрещают радиостанциям выпускать в эфир наши песни даже на украинском языке. И Тая, народная артистка Украины, то и дело сталкивается с негативом в своей адрес. В Киеве живут мама Таисии и наш сын. Разумеется, уезжать и они не собираются", - утверждает муж артистки.

Что касается московской квартиры Повалий, Лихута утверждает, что она - съемная.

"Мы уже десять лет снимаем в Москве жилье, но собственной квартирой здесь не обладаем. Правда, у нас есть половина небольшого таунхауса на берегу моря в испанском городке Аликанте. К счастью, не придумывают пока, что мы туда хотим уехать навсегда", - говорит он.

Как сообщал "Обозреватель", Таисия Повалий споет ко Дню победы на украинском телевидении.