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Муж Ани Лорак попал в нашумевшее ДТП в центре Киева: фотофакт

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В масштабной аварии, которая произошла во вторник, 23 октября, в центре Киева, пострадал скандальный супруг украинской певицы Ани Лорак.

Так, в нашумевшем ДТП на бульваре Леси Украинки столкнулись 20 автомобилей, среди который также была машина Мурата. Об этом супруг Лорак сообщил в "историях" своего Instagram-аккаунта.

Мурат не пострадал, однако его автомобиль получил повреждения. Примечательно, что незадолго до аварии он публиковал видео, на котором сетовал на загруженность дорог.

Муж Ани Лорак попал в нашумевшее ДТП в центре Киева: фотофакт

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Напомним, что мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов где он проводил свидание с темноволосой молодой красавицей Яной Беляевой. В то время Лорак была за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с супругом знаменитой певицы. Она подтвердила, что знакома с мужем Лорак, но настаивала на том, что ее с кем-то перепутали и на ролике изображена не она.

В начале октября 2018 года СМИ сообщили, что Лорак и Мурат все же подали на развод. Артистка слухи о семейной драмме не комментирует.

Персоны
Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу
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