"Моя любовь": Седокова и популярный российский певец сделали признание об отношениях

Популярная украинская певица Анна Седокова, живущая в России, призналась в чувствах российскому певцу, телеведущему и участнику группы MBAND Анатолием Цоем.

Так, артистка в Stories своего Instagram-аккаунта опубликовала ролик с Цоем, на котором они тесно прижимаются друг к другу и обнимаются. Также Седокова называет Анатолия "Моя любовь".

В свою очередь, молодой человек ответил на признание Седоковой и пропел ей тоже слова о любви.

Скриншот из Stories Instagram @annasedokova

"Моя любовь твоей любви", - нараспев протянул Анатолий.

Скриншот из Stories Instagram @annasedokova

Скриншот из Stories Instagram @annasedokova

Кроме этого, на странице Цоя в соцсети опубликовано множество совместных фото с певицей, некоторым из них – почти два года.

Шутки ради OBOZREVATEL решил также "заглянуть в будущее" и посмотреть, как могут выглядеть совместные дети Седоковой и Цоя, если их отношения будут развиваться в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ обнародовали слухи о романе украинской артистки Анны Седоковой с молодым спортсменом Андреем Мироновым. Друзья 24-летнего парня сообщали, что тот встречался с молодой моделью и даже собирался жениться на ней, но за месяц до торжества пара разорвала отношения.

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