''Мое все'': Тина Кароль показала видео с повзрослевшим сыном

Популярная украинская поп-дива Тина Кароль показала игру сына Вениамина на фортепиано.

Соответствующий ролик опубликован на фан-странице в Instagram tinakarol_fantina, что вызвало массу восторженных откликов среди пользователей (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Мой дорогой, мое все", – Тина Кароль", – подписано под материалом, где Вениамин уверенно исполняет произведение.

В сети заметили, что сын Кароль заметно повзрослел, а также удивились, что мальчик сидит в очках.

"Молодчинка", "Какой взрослый", "А Веня плохо видит?", "Копия Тиночки", "Боже, какой милый", "Улыбка, как у мамы", – написали восторженные поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Кароль раскрыла подробности воспитания Вениамина, рассказав, почему мальчик прекратил разговаривать на русском языке.

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