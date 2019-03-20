''Мама года!'' Судья ''Голосу країни'' показал беременную жену

Украинский певец и судья вокального шоу "Голос країни" Сергей Бабкин поделился в Instagram свежим фото с беременной супругой Снежаной.

Свой пост Бабкин приурочил к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.

"Сегодня Международный день счастья! Счастье — это быть нужным и полезным. Прожить свою жизнь с пользой для всего и всех — величайшее Счастье! Счастье — когда ты любишь жить! И любишь тех, кто живет рядом с тобой. Я счастлив! Хочу, чтобы Вы были Счастливы!" — написал под снимком музыкант.

Всего за несколько часов фотография семейной пары собрала более 10 тыс. лайков. В комментариях подписчики Бабкина отметили, что его супруга "расцветет на глазах".

"Столько света в глазах! Молодцы", "Такие счастливые", "Мама года", "Бабкины, вы лучшие", — отметили под снимком музыканта.

Напомним, что с будущей супругой Снежаной Сергей Бабкин познакомился в 2007 году. В мае 2008-го пара обвенчалась, а в марте 2009-го они официально стали мужем и женой. О третьей беременности Снежаны Бабкиной стало известно в марте этого года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, будучи уже беременной третьим ребенком, супруга украинского певца Сергея Бабкина отправилась с ним в тур, который был запланирован до положения и не мог быть отменен. В одном из своих интервью Снежана Бабкина вспомнила, как надеялась, что в дороге между 24 городами у нее не будет токсикоза. Однако все сложилось так, что жена артиста буквально не могла "ни сидеть, ни ходить, ни дышать".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!