Лобода неожиданно рухнула на сцене во время концерта: момент попал на видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, неожиданно рухнула на пол сцены на своем концерте.

Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, чем вызвала волнение среди поклонников (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"На улице адский холод, а здесь +40 минимум", – подписала она под роликом. После неожиданного падения погас свет, а когда включился – Лобода поприветствовала зрителей, стоя на ногах.

Судя по всему, это был эффектный выход певицы на сцену, а падение было запланированным. Однако в сети такого никто не ожидал.

"Можно без таких экспериментов. Осторожно", "Когда потерял силу воли прямо на танцполе", "На это падение можно смотреть на повторе вечно", "Дальше- больше... сальто, двойной тулуп, паркур. Берегите себя", – написали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода опубликовала новую песню, записанную специально для российского телешоу "Последний герой".

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